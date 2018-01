La economía en el primer año de Trump

Este sábado 20 de enero se cumple un año desde que Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos. Doce meses desde que, desde el Capitolio, le anunció al pueblo estdounidense que esa jornada será "recordada como el día en el que el pueblo volvió a gobernar esta nación”. “Juntos haremos a Estados Unidos grande de nuevo”, prometió.

Casi 365 días después, el pueblo no parece convencido de que vaya a cumplir con su promesa. Una encuesta elaborada por CBS News arrojó que sólo el 37% de los estadounidenses aprueba su primer año de gestión, mientras que un lo 58% desaprueba. Otra encuesta, realizada por The Marist Poll en colaboración con NPR y PBS NewsHour, exhibió resultados similares: 37% de los 1350 consultados aprueba los primeros 12 meses de Trump al frente de la Casa Blanca, frente a un 53% que no.

Sin embargo, los números mejoran cuando el balance del primer año de Trump se hace sobre la marcha de la economía. El 44% de los estadounidenses encuestados por The Marist Poll, NPR y PBS NewsHour considera que la economía del país mejoró durante el gobierno de Donald Trump. El estudio revela también que un 35% cree que la economía continúa igual, mientras que sólo un 18% dice que empeoró. Del trabajo llevado a cabo por CBS News, un 46% aprueba la forma en que Trump está manejando la economía, frente a un 49% que la desaprueba.

Un repaso por los principales indicadores económicos de los Estados Unidos durante el último año podría explicar por qué se da esto. El último reporte del Comité Federal de Mercado Abierto de la FED estimó que en 2017 el PBI creció 2,5%, una tasa mayor que la registrada durante el último año de la presidencia de Barack Obama, en la que el crecimiento fue de 1,6%. Según informó el Department of Labor (DOL), luego de que se crearan 2 millones de puestos de trabajo en 2017, el desempleo bajó de 4,7% en 2016 a 4,1%, alcanzando así el nivel de desempleo más bajo en 17 años. Mientras que la inflación acumulada durante el último año fue de 2,1%, misma cifra que la registrada durante el último año de Obama.

Entre las previsiones para este año se destaca que el PBI volvería a crecer en torno al 2,5%, que el desempleo bajará hasta el 3,9% y que la inflación será de 1,9%.

Además, en materia de comercio exterior, el director de la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI), Marcelo Elizondo, publicó que en los primeros 11 meses del último año las exportaciones crecieron 6,9% y las importaciones 9,7%. Esto significa que, en dicho período, el déficit comercial aumentó 7,5%, contrarrestando lo que podía suponerse del discurso proteccionista de Trump.

“En términos económicos la presidencia de Trump ha tenido una línea mucho más estable que la que tiene él como figura o como declarante. Una manifestación de eso se ve en relación al comercio internacional. Se lo considera como un defensor del proteccionismo y ha sido todo lo opuesto a eso. Las importaciones y las exportaciones han crecido generosamente y ha crecido también el déficit comercial”, dice Elizondo. “Recordemos que, durante su campaña presidencial, Trump lanzó críticas muy fuertes contra China, acusándolos de comercio injusto e incluso amenazando con imponerle aranceles del 40% a las importaciones. Sin embargo, después se reunió con el presidente Xi Jinping, se pusieron de acuerdo y no se habló más del conflicto”, ejemplifica.

El presidente de la consultora DNI considera que Trump “es un hombre al que hay que seguir más por lo que hace que por lo que dice” y que es “muy poco probable” que aplique las políticas proteccionistas de sus discursos. “Es un país que no puede interrumpir su flujo de intercambio de bienes y servicios porque obturaría el funcionamiento de su economía. Es el principal importador y segundo exportador del mundo de bienes, y el principal importador y exportador de servicios. Es el país de más multinacionales: 55 de las 100 principales multinacionales que actúan en el mundo son estadounidenses. Desvincular la economía de los Estados Unidos de la del resto del mundo, como muchos suponían que Trump podía proponer, es como pegarse un tiro en el pie”, analiza.

El economista Luis Palma Cané, por su parte, dice que “el balance económico del primer año de Trump hay que empezarlo con lo que fue el programa que él se había propuesto”. “Este programa tenía 4 pilares: aumentar el gasto público para inversión en infraestructura, eliminar el Obamacare, hacer una reforma impositiva integral y una desregulación financiera. De eso, lo único que logró hasta ahora es lo relativo a la parte impositiva”, repasa. “Por suerte el Congreso no lo ha acompañado”, agrega.

Por lo tanto, para Palma Cané la mejora económica observada en 2017 “es consecuencia del excelente escenario que dejó Barack Obama al final de su presidencia y la política monetaria que siguió la FED de Janet Yellen”. “El escenario económico de hoy no se debe a una implementación de políticas por parte de Trump”, considera. “Lo único que ha hecho con la economía, que fue positivo para el sector privado, es la baja de los impuestos. Eso va a ayudar, porque va a hacer que aumente el consumo y el beneficio para las empresas”, agrega.

Sin embargo, consultado sobre cómo ve la economía estadounidense para los próximos años, Palma Cané señala: “Creo que este año no va a haber mayores problemas. Pero lo que se está dando acá es una pelea entre los buenos fundamentals macroeconómicos contra la incertidumbre política que genera Trump. Hasta ahora los primeros le vienen ganando a la incertidumbre, pero los indicadores no van a seguir mejorando, y la incertidumbre probablemente sí. Entonces, si en algún momento el peso relativo de la incertidumbre política empieza a superar al aspecto positivo de los fundamentals, ahí vamos a tener un problema”.

T Tomás Carrió