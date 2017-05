Elecciones de octubre: 28 por ciento aún no definió a quién votará

Las elecciones legislativas de octubre ya despiertan tironeos, pasiones y campañas anticipadas en la escena política argentina. Y en la danza de nombres y candidaturas, una encuesta de Ibarómetro arrojó que, para el 56 por ciento de los encuestados, "la oposición debería unirse" y hacer un acuerdo previo a las PASO. Sin embargo, un dato se volvió clave en la arena política: 28 por ciento de los encuestados aún no definió a quién votará.

Así, según la encuesta, ante la pregunta "¿Le gustaría que dirigentes de la oposición como Cristina Kirchner, Florencio Randazzo o Sergio Massa se unieran para ganarle al macrismo?" el 56 por ciento respondió afirmativamente, un 38 por ciento dijo que "no" y el resto se excusó de responder.

En ese sentido, sobre la posible unión del peronismo, se preguntó: "¿Qué debería hacer el peronismo para definir quiénes van a ser sus candidatos?". Para el 49 por ciento "se debería llegar a una acuerdo y no competir en las PASO", mientras que el 35 por ciento consideró que debería haber "interna en las PASO".

En otra línea, se indagó sobre a qué fuerza política votaría -más allá de que no hay candidaturas definidas-, a lo que el 29 por ciento respondió que a "los candidatos del presidente Macri" y el 43 por ciento a la oposición, aunque en esa respuesta se incluyen a todas las fuerzas participantes. El dato clave surge de los indecisos: 28 por ciento afirmó que aún no sabe a quién votará, lo que despierta una guerra por el voto no conquistado de cara a octubre.

La encuesta fue realizada en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, con 1400 casos.