El otro Top Ten: los tenistas que más dinero ganaron en premios

Si bien cuando se habla de ranking dentro del tenis, se suele referir al que realiza la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) que mide el rendimiento de los tenistas en los distintos torneos que conforman el circuito torneos anuales, existe otro Top Ten: el de las ganancias acumuladas en cuestión de premios y que no necesariamente coincide con el mejor tenista.

Un claro ejemplo es Rafael Nadal, tenista español, quien ocupa actualmente el puesto número 1 del ranking mundial. Este viernes se enfrentará a Juan Martín Del Potro –número 28 en el ranking- y peleará por un lugar en la final del US Open del domingo, campeonato que ya ganó en dos oportunidades. Según Business Insider, el tenista de 31 años – que juega profesionalmente desde 2001- tiene en su haber 73 títulos en total, incluyendo 14 Grand Slams, cuyo valor es el más alto, lo que suma una fortuna de US$ 86.300 millones en premios. Pero no es él, sino Novak Djokovic, quinto en el ranking, el tenista más ganador en la historia con un total de US$ 109,8 millones acumulados en concepto de premios. Le sigue Roger Federer, tercero en el ranking de ATP, con US$ 107,7 millones.

Esto suele deberse a que el valor de los premios de los torneos ha ido aumentando los últimos años y la cantidad de torneos ganados por Djokovic recientemente – que juega profesionalmente desde 2003- influye en que la cifra sea más alta. De hecho el serbio tuvo sus ganancias record en 2015 cuando ganó 3 de los 4 Grands Slams de ese año y recibió US$ 20 millones de dólares.

Este año, la Asociación de Tenis de Estados Unidos destinó un total de US$ 50.4 millones en premios para el US Open 2017, lo más alto en la historia del tenis. Tanto en los torneos femeninos como masculinos, los ganadores del título se llevarán US$ 3.7 millones - lejos de los US$ 33.000 que embolsó Guillermo Vilas cuando se consagró en la edición de 1977 de este torneo - mientras que los subcampeones se llevaran US$ 1.825 millones y los semifinalistas US$920.000.

Según Business Insider, estos son los diez tenistas mejores pagos por premios:

Novak Djokovic — US$ 109.805.403 Roger Federer —US$ 107.780.560 Rafael Nadal — US$ 86.289.532 Serena Williams — US$ 84.463.131 Andy Murray — US$ 60.807.644 Pete Sampras — US$ 43.280.489 Venus Williams — US$ 37.928.590 María Sharapova — US$ 36.585.213 Andre Agassi — US$ 31.152.975 David Ferrer — US$ 30.690.257