El negocio del eclipse: cuánto ganó (y perdió) Estados Unidos por ser testigo privilegiado

Estados Unidos fue testigo privilegiado del gran eclipse del lunes. Por ello, muchos se tomaron un momento de su jornada de trabajo para apreciar este fenómeno que no se repetirá por muchos años, y esto terminó siendo un dolor de cabeza para varias compañías. Si bien el evento en sí solo duró dos minutos, la consultora laboral Challenger, Gray & Christmas calculó que esto le costó casi US$ 700 millones en pérdida de productividad a las empresas, según informó Marketwatch.

Otro de los grandes negocios detrás del “Gran Eclipse Americano” fue la venta de los anteojos especiales para apreciar este fenómeno. Los precios variaban desde los US$ 40 por un pack de cinco unidades hasta los US$ 4 con un pedido mínimo de 25 anteojos.

Sin embargo, no todos los números fueron rojos para la economía. Los estados en los que el eclipse se pudo apreciar con mayor claridad como Oregon, Idaho, Wyoming, Tennessee y Carolina del Sur se vieron beneficiados por el caudal turístico que se acercó especialmente para verlo. Según USA Today, la ciudad de Nashville estima ingresos de entre US$ 15 millones y US$ 20 millones por la visita de curiosos, mientras que en Carolina del Sur esta extraordinaria facturación podría llegar a los US$ 43 millones.

No habrá que esperar mucho para vivir un evento de estas características en Argentina, ya que el próximo eclipse solar se producirá el 2 de julio de 2019 y pasará por el país.