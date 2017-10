Economía verde: una oportunidad de negocios

“Hay gente que dice que no nos podemos dar el lujo de ocuparnos del medio ambiente porque hay ocuparse del desarrollo económico. Pero no hay que elegir entre una cosa sino que el actual modelo económico entiende que las dos ideas pueden ir de la mano”, comenzó así su disertación Juan Verde, presidente de Advanced Leadership y organizador de la Cumbre de Economía Verde que se realizó el 5 y 6 de octubre en Córdoba.

Nacido en las Islas Canarias, Verde desarrolló su carrera como asesor económico y político junto a Bill Clinton, Al Gore, Barack Obama y Hillary Clinton en su última campaña presidencial. Convencido de que ya existe un nuevo paradigma que resignifica el papel del ambiente en la economía y de la sociedad, Verde destacó que “hoy la clave de la competitividad no es elegir entre la economía y el ambiente sino entender que ambas hacen a un país y un planeta rentable.”

El cambio climático es una realidad

El primer punto que se encargó Verde en dejar claro en su disertación es la certeza del cambio climático es una realidad, contrario a lo que políticos como Donald Trump puedan opinar al respecto. “El debate está acabado de si existe o no el cambio climático. Más de 300 científicos han buscado 6 opiniones distintas y el resultado es que el cambio climático es real y la mano del hombre lo está agravando. No es un tema ideológico ni de sentido común, está cerrado y comprobado. Hay correlación directa entre los índices de contaminación y el aumento de temperatura. Los 17 años más cálidos del planeta fueron estos últimos años. Es real y eso significa que tendremos que vivir en una economía de bajas emisiones, tenemos que mitigar los efectos con la tecnología y de adaptarnos pero no es algo del futuro, ya estamos en mitad de la transición hacia un nuevo modelo económico y productivo”, aseguró.

Una economía sin emisiones

“Creció muchísimo la inversión en energías renovables, desde 2009 se invierte el doble en energías limpias y bajó la inversión en petróleo. Es importante seguir el dinero para entender el futuro, aumentaron la cantidad de bonos verdes y de todas esas inversiones el 67% fueron de privados”, explicó Verde. Como ejemplo señaló el caso de Estados Unidos durante los 8 años de mandato de Obama, en el cuál se incrementó más de 30 veces la generación de energía solar, triplicó su energía eólica y el mix energético verde pasó del 4% al 13%. “La eficiencia energética implica ahorro, competitividad, generación de empleo, innovación, y permite invertir en expansión”, agregó. Otro elemento fundamental en esta nueva economía, destacó Verde, son los biocombustibles. “Según estudios realizados por el BID y IFC, la región con mayor potencial en cuanto a la generación de biocombustibles es Latinoamérica. Argentina es uno de los países de América Latina que cuenta con más recursos de energías renovables: vientos constantes en la Patagonia al sur del país; sol todo el año en las zonas remotas del noroeste; energía hidroeléctrica y biomasa gracias a los ríos y las extensas tierras agrícolas. Argentina es uno de los países latinoamericanos con más potencial”, explicó

Consumidores verdes

Por último, Verde hizo hincapié en los consumidores, como los protagonistas de este nuevo mercado, quienes demandan productos sustentables. “El cambio climático es ya la primera preocupación mundial dentro de los desafíos globales, según pone en relieve una encuesta realizada por el Centro de Estudios Pew. Es considerada por los ciudadanos como la primera amenaza de nuestro tiempo. Las regiones más preocupadas son áfrica, América Latina y Asia. ¿Por qué? Porque en esas regiones las personas están más en contacto con la naturaleza. Un agricultor en Bangladesh puede que no entiendan en números y gráficos, pero si entiende la tierra que trabaja y nota el impacto del cambio climático y las catástrofes naturales”, explicó. Según la encuesta, un 85% de consumidores a nivel global consideran que las compañías y los gobiernos deberían tener una implicación activa en solventar los problemas medioambientales, un 53% estaría dispuesto a pagar hasta un 10% por los productos en forma sostenible y el 44% castigaría a a las empresas irresponsables con el medio ambiente.

G Guadalupe Sanchez Granel