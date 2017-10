De la cancha al Gobierno: el ex goleador que puede convertirse en presidente

Tras un intento fallido en 2005, George Weah está a punto de hacer historia dentro del grupo de los futbolistas que cambiaron los botines por el traje de funcionario público. El ex goleador del AC Milan podría convertirse en el nuevo presidente de Liberia si le gana en el ballotage, a disputarse el 7 de noviembre, al actual vicepresidente, Joseph Boakai. De ganar las elecciones, una de las máximas estrellas deportivas africanas tendrá el desafío de hacerse cargo de uno de los países más pobres del mundo.

Con tan solo 19 años, Weah comenzó su carrera en la liga liberiana jugando para el Mighty Barrolle; sin embargo, en 1998 ya vivió su primer gran fichaje cuando el AS Mónaco decidió incorporarlo. Aunque también vistió las camisetas del París Saint-Germain, Olympique de Marsella, Chelsea y Manchester City, el equipo Rossonero es en el que realmente se destacó. En las filas del club milanés anotó 58 goles e hizo historia al convertirse en el primer jugador africano en ganar un Balón de Oro cuando alzó el trofeo en 1995.

Dos años después de haber disputado su último partido como profesional en el Al-Jazira; lanzó su candidatura presidencial en las primeras elecciones que se disputaron en Liberia después de la Segunda Guerra Civil. Weah creó en 2005 el partido Coalición para el Cambio Democrático(CDC) y en la primera ronda sacó un 28 por ciento de los votos, sin embargo, perdió el ballotage ante la actual presidente, Ellen Johnson Sirleaf, por 19 puntos.

Aunque en aquel momento era uno de los favoritos en las encuestas, la campaña del goleador no estuvo exenta de escándalos. Weah fue criticado por su insuficiente experiencia en la gestión pública y su falta de conocimiento académico. Para aplacar la situación, el ex futbolista aseguró tener un diploma en management deportivo emitido por la Universidad de Parkwood, la cual resultó ser una institución fantasma que formaba parte del University Degree Program, una usina generadora de títulos falsos.

Weah obtuvo el 39% de los votos en la primera rueda de las elecciones presenciales 2017. Fuente: AFP

Las aspiraciones políticas de Weah tuvieron un segundo round cuando se presentó como candidato a vicepresidente de la mano de Winston Tubam, quien volvería a perder frente a su némesis en las urnas, Johnson Sirleaf. Previo a estas elecciones, el astro del fútbol se graduó en la Universidad de Devry en Floria, Estados Unidos, con un degree en negocios. En 2014, el astro tuvo su revancha. El nacido en Monrovia logró ganar un escaño dentro del Senado liberiano en lo que era su primera victoria política.

Si bien fue uno de los pioneros en la época contemporánea, el grupo de futbolistas que deciden volcarse por la función pública es cada vez más grande. En Brasil, Romario le ganó por goleada a las urnas en 2014 y fue electo como senador por un período de ocho años, mientras que en Argentina el caso más reciente es el de Carlos Mac Allister que ocupó un lugar en la Cámara de Diputados durante dos años representando a la provincia de La Pampa y hoy se desempeña como Secretario de Deportes de la Nación. El exponente actual que más alto llegó como político comparte con Weah los colores rojinegros del AC Milan: Kahka Kaladze. El mediocampista georgiano fue electo en 2012 para asumir la vicepresidencia de su país y el Ministerio de Desarrollo Regional y de Infraestructuras, según informó El País.

Con el 95,6 por ciento de las mesas escrutadas, Weah se ubica primero con el 39 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales de este año. Su inmediato perseguidor Boakai obtuvo el 29,1 por ciento, ambos quedaron lejos del 50 por ciento necesario para consagrarse en primera ronda. De ganar la presidencia Weah se enfrentará a un gran desafío, ordenar una de las economías más débiles del mundo. Según estima el Fondo Monetario Internacional (FMI), el PBI per cápita de Liberia es de US$ 518,4 – el total es de US$ 2.300 millones -. Si bien este año está pronosticado que la economía liberiana crezca un 4 por ciento, la misma viene de dos años – 2014 y 2015 – de porcentajes en cero.