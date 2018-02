Cuándo hay que ir al cine para ahorrar hasta el 60% del ticket (sin tarjetas ni cupones)

Ir al cine todavía sigue siendo un plan que cautiva a los argentinos y una muestra son los más de 48 millones de espectadores que acudieron a alguna de las salas del país el año pasado, según datos de Ultracine. Sin embargo, el precio de las entradas puede convertirse en todo un presupuesto en algunas sucursales. Aunque, de acuerdo al relevamiento del INCAA, la entrada promedio en la Ciudad de Buenos Aires cuesta $ 100,70, en algunos cines puede llegar a pagarse hasta $ 220 en una sala 2D. Si bien existen las tarjetas de fidelización y los cupones con los cuales se pueden obtener descuentos y 2x1, también hay métodos alternativos con los que se puede conseguir una reducción de hasta el 60 por ciento del precio del ticket. ¿La clave? Saber qué día y en qué horario hay que concurrir.

El 2017 fue un año aceptable para las exhibidoras, pero la reducción fue significativa con respecto al record de 2015, cuando se vendieron 50,1 millones de entradas. El precio de las localidades es uno de los motivos por los que la taquilla argentina comenzó a mermar. Buscar un amigo que tenga alguna tarjeta para conseguir un descuento o mandar un SMS para obtener un código que reduzca el costo termina convirtiéndose en un paso más dentro del plan que, a veces, puede llegar a frustrarlo si no se consigue. Para aquellos cinéfilos que no se quieren perder los estrenos en la pantalla grande y al mismo tiempo cuidar la billetera, Apertura.com realizó un relevamiento sobre las distintas promociones que ofrecen las salas de cine más conocidas que no involucran tarjetas ni cupones. Como es clásico en la industria, el miércoles es el mejor día para poder disfrutar de una película a, por lo menos, 50 por ciento de descuento. Pero hay más opciones.

Hoyts

Los precios de las entradas generales varían según el complejo oscilando entre $ 180 y $ 215, pero los que concurran los miércoles obtendrán un 50 por ciento de descuento en cualquiera de sus compras. La misma promoción corre para las salas 3D, que cuestan entre $ 200 y $ 235 y los miércoles bajan sus precios a $ 100 y $ 112.

Village

El miércoles también es el día elegido por esta compañía para ofrecer tickets a mitad de precio. De jueves a martes, las entradas van desde $ 180 a $ 220 en salas 2D y de $ 200 a $ 240 en 3D. No obstante, la otra opción para ahorrar es madrugar, ya que la primera función –antes de las 13– conlleva una reducción de entre el 20 y el 25 por ciento en el valor de sus butacas.

Multiplex

En este caso, el comienzo del fin de semana resulta uno de los días ideales para ver una película. En la mayoría de los complejos de la empresa, los tickets tienen un descuento de más del 50 por ciento los viernes llegando a valer $ 80. Esto no opaca a los miércoles que también ofrecen tickets a mitad de precio durante todo el día.

Atlas

De los cuatro locales, dos –Flores y Avellaneda- ofrecen descuentos de hasta el 50 por ciento en el valor de las entradas todos los miércoles. A su vez, también promocionan un 20 por ciento más baratos los tickets durante los lunes y martes. En tanto, los complejos de Alcorta y Bullrich, cuyo precio de entrada general oscila entre los $ 190 y $ 210, cuentan con un descuento del 20 por ciento los miércoles.

Cinemark

Lunes, martes y miércoles son los días de descuentos en sus locales con un ahorro para los clientes de entre el 18 por ciento y el 26 por ciento del valor del ticket, dependiendo la sucursal –los precios van desde $ 205 a $ 220. De jueves a domingos también existen promociones, aunque, para conseguirlas, los cinéfilos deberán estar atentos al reloj -el descuento es el mismo que de lunes a miércoles. En los complejos de Palermo y Tortugas corre hasta las 15, en Puerto Madero y San Justo hasta las 16 y en Soleil hasta las 17.

Cinema City

En este caso hay tres posibilidades de promos al precio general de $ 170 para salas 2D y $ 180 para 3D. Los que compren entradas para la primera función del día se ahorrarán un 30 por ciento, mientras que los que prefieran ir el miércoles conseguirán un descuento del 50 por ciento y los cinéfilos del viernes lograrán quedarse con un 60 por ciento del precio del ticket general en sus billeteras.