Cuáles son las claves del financiamiento para proyectos sustentables

Sin dinero, no hay proyecto posible. Es por es que en el marco de la Cumbre de Economía Verde, representantes de entidades de financiación internacionales dieron consejos para conseguir el financiamiento de proyectos sustentables. Moderados por Francisco Sánchez, Ex Viceministro de Comercio de EEUU, el panel estuvo integrado por Juan Pablo Bonilla, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Kristian Rada, Líder del Programa de Ciudades y Gobiernos de América Latina, International Finance Corporation (IFC), Pablo García, Presidente, Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)

“Todos después de París tenemos un compromiso para avanzar, doblar el financiamiento. Habíamos dado el 15%, ahora para el 2020 queremos llegar al 30%. El BID tiene una parte privada que tuvo una crecimiento muy rápido en 2 años, el año pasado la parte privada cerca de 36% fueron para proyectos para el cambio climático”, explicó Bonilla. “Todos los bancos multilaterales tenemos una metodología conjunta para cuantificar cómo avanzamos en la financiación de esta agenda”, subrayó.

“Lo que esperamos de los proyectos eses que nos cuenten todo lo que no sabemos, si la tecnología es adecuada, si la provisión del insumo es el adecuado. Por lo general intentamos lograr que pasen los proyectos y tomamos riesgos que la banca comercial no toma. Buscamos proyectos buenos desde lo técnico, después nosotros ayudamos a estructurarlo”, explicó Pablo García, Presidente, Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). “Antes de hacer las ofertas en las licitaciones, recomendaría a quienes tenga un proyecto que traten de reunirse con un banco de desarrollo, hay muchos instrumentos de garantías siempre es mejor verlo antes que después”, agregó.

“Muchos proyectos se caen por estar mal estructurados, por eso estamos haciendo foco en asesorar con expertos. Damos asesorías técnicas para que los proyectos se conviertan en sostenibles. El 66% de las ideas que se habían caído porque parecían que no eran rentables logramos hacerlos gracias a la asesoría. El acompañamiento es clave”, destacó Kristian Rada, Líder del Programa de Ciudades y Gobiernos de América Latina, International Finance Corporation (IFC) “Un error que se suele cometer es pensar que sustentabilidad significa más complejidad y más dinero, cuando de hecho es un buen negocios si se maneja de forma adecuada. Un ejemplo es la construcción sostenible, los constructores siempre pensaron que no era rentable, lo que hemos demostrado es que si aportamos expertise el costo aumenta 2% no 20% y con el tiempo el flujo de caja es positivo”, concluyó.

G Guadalupe Sanchez Granel