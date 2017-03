Cortes de luz: cómo reclamar un resarcimiento tras la falta de suministro

La ola de calor que azota a Buenos Aires tiene un efecto colateral mucho peor que la molestia de viajar a hora pico en colectivo con 30° de sensación térmica: los cortes de luz. Según el sitio oficial del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), sólo en el día de ayer hubo más de 170 mil clientes de Edesur afectados, a los que se sumaron más de 53 mil vecinos a quienes abastece Edenor. Los repentinos cortes y cambios en la tensión eléctrica tienen en muchos casos como consecuencia más costosa a la pérdida de alimentos y electrodomésticos, entre otras cosas.

Tras un informe del Servicio Meteorológico Nacional que promete que las altas temperaturas cesarán a partir del próximo viernes, Apertura.com se comunicó con distintas entidades para saber cómo proceder a hacer un reclamo por los daños y perjuicios ocasionados una vez que la situación climática se normalice.

“Lo que se espera siempre en estos casos es que, en base a lo que establece la ley 24.440 en su artículo 40 bis (Ley de Defensa del Consumidor - Daño Directo), el ENRE saque una resolución que obliga a las empresas suministradoras de energía a resarcir a los clientes afectados con un monto fijo establecido en base a la cantidad de horas corridas sin servicio”, sostiene Héctor Polino, de Consumidores Libres. En ese caso, explica, el resarcimiento es automático y el cliente no tiene que hacer ningún trámite.

Hasta hace poco, según Polino, el mínimo de tiempo que se debía haber estado sin suministro eléctrico era de 12 horas corridas, pero una última resolución elevó esa cifra a la de 20 horas corridas. “En este sentido, mientras que aquellos usuarios que estuvieron menos de 20 horas sin luz no son alcanzados por la recompensa, quienes pasaron una mayor cantidad de tiempo sin energía reciben un monto superior”, detalla.

Según el fundador de Consumidores Libres, el ENRE suele publicar las mencionadas resoluciones una vez que “se normaliza la situación climática”; es decir, cuando finaliza la ola de calor. “Una vez que los resarcimientos son asignados, el usuario tendrá derecho a reclamar una cifra superior siempre que esté en condiciones de probar que el monto del daño o perjuicio sufrido es superior al establecido por la entidad”, agrega.

Por otra parte, la presidente de ADECUA (Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina), Sandra González, contentarte con la publicación de una resolución compensatoria por parte del ENRE no es suficiente, ya que para que todos los afectados obtengan un resarcimiento la entidad debería tener constatados todos y cada uno de los cortes suscitados.

“Si el ENRE saca una resolución, que es algo que debería hacer cuanto antes, porque hay gente que hace 7 u 8 días está sin luz, lo va a hacer en relación a la cantidad de horas o días de cortes; pero en el caso de la pérdida de un electrodoméstico, lo mejor es hacer la denuncia tanto en la empresa como en la entidad reguladora”, recomienda González.

Para la líder de la asociación, el principal paso a seguir consiste en ir en persona tanto a las oficinas de las empresas proveedoras como a las del ENRE y hacer la denuncia por escrito, para así dejar documentado, con firmas y sellos incluidos, que por determinado período de tiempo no se tuvo suministro de luz.

“En el caso de que se haya averiado algún electrodoméstico, habría que llevar también un presupuesto específico que determine cuánto saldrá el arreglo”, añade González, aunque luego reconoce: “Nosotros bregamos para que esto sea algo rápido, pero no suele suceder. Por eso, si se rompe una heladera y no queda otra que arreglarla, es muy importante documentar ese gasto para después hacer el reclamo”.

De manera similar, Polino aconseja a los usuarios que “cuando hay cortes de luz, traten de reunir la mayor cantidad de elementos de prueba de los daños ocasionados, que puedan ser utilizados incluso en el caso de un juicio –al que se debe proceder cuando no se está conforme con el resarcimiento recibido–”. Llegada a esa instancia, el titular de la entidad de asesoramiento al consumidor comenta que los informes de profesionales que señalan a un corte de luz o un cambio repentino de tensión como causas del daño de un electrodoméstico son de gran utilidad, sumados ellos a las facturas de compra del aparato en cuestión.

Sobre la posibilidad de recurrir a un abogado para iniciar una acción legal, González la considera necesaria “sólo en el caso de los comerciantes, porque sufren daños mayores”. “Si los canales normales de resarcimiento funcionan, no hace falta llamar a un abogado; lo que pasa es que yo ahora tengo llamados de gente que está en Edenor para hacer el reclamo y como a los empleados no les anda el aire acondicionado no atienden, aunque sí tienen sistema”, denuncia la referente de ADECUA.

Para dudas más específicas, González pone a disposición el correo electrónico de la asociación que dirige: reclamos@adecua.org.ar

