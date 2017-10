Cómo será el próximo coloquio de IDEA

La sala en el 3° piso de Viamonte al 570 aún huele a nueva. Minimalista, luce en su centro una mesa de directorio con espacio para 15 plazas. Equipada con lo último en tecnología de proyección, presenta en cada una de sus dos paredes una pantalla HD, mientras el beige y el marrón de su mobiliario juegan con la luz, que entra por el ventanal que hace de tercera pared. A un año de retomar su vieja sede, el espíritu de renovación se respira en cada rincón de IDEA. Ahora, la entidad que nuclea a la mayoría de las principales empresas del país se prepara para redoblar la apuesta. El inminente Coloquio 2017, que se realizará entre el 11 y 13 de octubre en Mar del Plata, viene con aires de cambio. De la mano de Gastón Remy, CEO de Dow Argentina y presidente del 53º Coloquio, y de Javier Goñi, CEO de Ledesma y titular de IDEA, los organizadores de este encuentro que reunirá nuevamente a más de 1000 empresarios, políticos, periodistas y analistas en la Feliz se propone un desafío no menor para la comunidad empresarial argentina.

Gastón Remy, CEO de Dow Argentina y presidente del 53º Coloquio, y de Javier Goñi, CEO de Ledesma y titular de IDEA.

Bajo el lema “TransformándoNOS”, el encuentro aspira a movilizar al establishment local para animarse a ser parte activa en el cambio de época que vive el país. Lo hará con un nuevo formato, que en vez de los clásicos paneles temáticos aspira a presentarse en el marco de cinco plataformas con foco en la proyección propia, los valores, la integración, la visión sobre el mundo y la generación del empleo. “Estas cinco plataformas tendrán interacción una con otra. La meta era movernos a formatos de debate mucho más fluidos y dinámicos, incluso intercambiando charlas tipo TED, de fogón, formatos televisivos, entre otros. Es decir, el formato al servicio del contenido”, anticipa Remy. En un mano a mano exclusivo con Apertura, los ejecutivos anticipan por qué no dudan a la hora de proponerle al empresariado local nada menos que un cambio de paradigma. Una charla a corazón abierto sobre el debe, el haber y la oportunidad en un año para redefinirse como un agente de cambio en una Argentina que busca un futuro mejor.

¿Qué proyección hacen de la economía hacia fin de año?

JG.: La buena noticia es que los brotes verdes ya empezaron a consolidarse. La mayoría de los sectores de la economía muestra señales de que vamos a tener crecimiento este año y el que viene. Y esto de tener crecimiento –sin importar si es de 2, 4 o 3,5 por ciento– por dos años seguidos, frente a los serruchos de los años anteriores, es una novedad positiva y algo muy auspicioso.

GR: Contesto desde la experiencia de Dow, que alcanza los más diversos sectores, pero todos –algunos más que otros– son signos positivos. Lo bueno es que esto está empezando a generar discusiones de proyección. Un ejemplo es lo que me pasó en Bahía Blanca hace unos días, donde el debate fue de dónde vamos a poder tomar toda la gente que vamos a necesitar el año que viene si todo sigue como debe, para hacer las obras y proyectos que tendremos no solamente nosotros, sino todas la empresas que conforman allí el polo petroquímico.

En este contexto, ¿por qué el Coloquio 2017 cambia de formato?

GR: Cuando comenzamos el año pasado a trabajar, arrancamos con la estructura típica pero, rápidamente, sentimos una necesidad de plantearnos con la hoja en blanco. Y lo que nos guió fue la definición de un título que nos pusiera un sentido de propósito, en primera persona, claro, fuerte. Ese es el título del TransformándoNOS. O sea, lo que nos movió fue la idea de no estar mirando la transformación que requiere el país desde fuera de la cancha, sino de jugarlo desde dentro.

JG: A los que estamos en IDEA nos duele el fracaso colectivo de la Argentina. Porque es un fracaso colectivo. Obviamente, tenés éxitos individuales excelentes. Pero, repito, nos duele ese fracaso colectivo y no queremos ser parte de él. Porque a uno quizás, en los últimos años, le puede haber ido bien, pero eso no sirve. No alcanza. Nadie se puede sentir bien cuando se tiene un 30 por ciento de pobreza del otro lado. Nadie puede sentirse bien cuando tiene instituciones en este país que no funcionan como deberían.

El testimonio que proponen a los participantes tiene mucho de exposición personal. ¿Cuán listo está el empresariado para poner el foco en sí mismo y decir “tenemos que cambiar y todo empieza por nosotros”?

JG: En el equipo, estamos convencidos de que, por lo menos, están mucho más preparados que hace dos o tres años. Pero más importante es que estamos preparados para asumir los compromisos y las dificultades que esto puede plantear. Porque si nosotros, que fuimos privilegiados con una educación que no tuvieron tantos otros, no estamos dispuestos a jugárnosla, entonces ¿quién?

GR: Hay un cambio de época que se vive hoy y que no solo responde a cuestiones políticas. Es al revés. La política, los empresarios y la sociedad empiezan a generar un cambio de época y no solo en la Argentina. Yo creo que hay un montón de fuerzas disruptivas que empiezan a converger y a generar nuevos paradigmas. Y estos requieren nuevas formas, nuevas perspectivas y me encantaría pensar que, desde IDEA, estamos empezando a interpretar y liderar ese camino un poco, al menos desde el punto de vista empresarial.

Como nueva generación de empresarios que son, ¿cuán desafiante fue proyectar este cambio que proponen hacia otras generaciones de hombres y mujeres de negocios? Porque lo que proponen es un nuevo liderazgo y, en definitiva, un nuevo modelo de empresario.

GR: Dentro de IDEA no fue difícil porque respondió a una evolución que viene de los últimos dos coloquios. Ahora, si nos salimos de IDEA, lo diferenciaría tanto por cuestiones etarias como actitudinales. Hoy, al darse estos cambios de paradigmas abruptos, la gran diferencia es un liderazgo que sabe adaptarse a los cambios y toma lo mejor de la oportunidad sin quedar anclado en el paradigma del pasado. La Argentina está, hoy, justo entre esos dos paradigmas: el pasado y futuro. Y los que quedan en el medio son los que más sufren, por lo que significa y conlleva esa fricción o tensión que provoca cualquier cambio de esta naturaleza…

JG: Eso requiere de liderazgos mucho menos mesiánicos y mucho más colaborativos. Lo vivimos también puertas adentro: en esta mesa se han dado batallas en ese sentido. Pero hemos ido aprendiendo. Y eso se refleja hoy en cómo funcionamos.

¿Qué es lo que los empresarios le van a pedir a los políticos en el Coloquio y qué esperan que ellos les devuelvan?

GR: La forma de cómo estamos abordando este nuevo encuentro es mucho más propositiva que de pedir. Porque con eso hay algo que estamos reconociendo expresamente y es que tenemos que hacernos cargo también de que el estancamiento de la Argentina no viene solo de los últimos años sino que se puede pensar en más de siete décadas. Por eso, estamos convencidos de que hay que cambiar la fórmula. Entonces, tenemos una gran esperanza de que este encuentro sea lo más diverso posible y que ese contagio de hacer las cosas de una forma diferente trascienda el mundo de la política, del sindicalismo y todos los sectores. Por eso, más que pedir es proponer. Ese es el espíritu.

¿Sienten que los empresarios tienen una deuda con la política?

GR: Creo es que todos los argentinos de bien deberíamos sentirnos en deuda con este país. Y eso trasciende a los empresarios y a todos. La potencialidad que tiene la Argentina y el nivel de sus recursos no están a la altura de la realidad que vivimos hoy. Por eso, todo argentino de bien tendría que sentir una deuda enorme y pensar qué parte puede tener en cubrir esa distancia que hay entre lo que podemos ser y lo que somos. Pero hacerlo por sectores es parte de la trampa en la que hemos caído siempre. Por eso el lema del “Nos” de este Coloquio apunta a evitar ese modelo de buscar la paja en el ojo ajeno y hacernos cargo.

Una de las deudas más grandes que tiene la economía local son los retrasos estructurales en materia de costo laboral y carga impositiva. ¿Con qué reforma debería arrancar el Gobierno?

JG.: Son dos proyectos clave, muy interconectados. Todo para darle más competitividad al país. Si uno mira a los vecinos ve que, si no tiene competitividad, no puede crecer. Y acá hay una brecha muy grande. Hay que buscar darle más competitividad a la economía en general, para darle el empleo a la gente. Entonces, no sé si tiene que venir una primero que otra. Para mí, por su importancia, tienen que venir las dos.

GR: En línea con eso, la verdadera reforma del país es la estructural. Es decir: ¿cómo queremos modernizarnos, cómo queremos crecer? Para mí ahí es esencial que este tipo de reformas, ya sea la laboral, la tributaria o la previsional, sean el resultado de un consenso al menos mayoritario de una fuerza transformadora del país, que tenga que ver más con una transformación que me parece que es más cultural y que es parte de lo que estamos tratando en el Coloquio, y donde creo también se van a generar plataformas para que esto sea sostenible en el tiempo. Porque una ley sacada a los ponchazos no puede ser la solución si no responde a un deseo y un consenso mayoritario.

F Flavio Cannilla y Eugenia Iglesias