Cómo es la balanza comercial de Corea del Norte: entre China y los minerales

Chicanas, amenazas y sanciones. La relación entre los Estados Unidos y Corea del Norte avanza cada día más un casillero en un juego en el que ambos prometen la destrucción del otro. Recientemente, el régimen de Kim Jong-un acusó al gobierno de Donald Trump de “bloquearlo económicamente” luego de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas haya aprobado por unanimidad dos paquetes de sanciones para el país asiático. Según datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC, por sus siglas en inglés), la balanza comercial de Corea del Norte depende en un alto porcentaje de la relación con China y de la exportación de briquetas, ladrillos comprimidos hechos con polvo de carbón.

De acuerdo a la información recabada por la OEC en 2015, el país manejado por Rocket Man presentaba una balanza negativa con exportaciones por US$ 2830 millones e importaciones por US$ 3470 millones. La sanción promovida por la ONU contempla un bloqueo de US$ 1000 millones, concretamente vetando la exportación de carbón, hierro, plomo, pescados y mariscos. Con esta medida, el organismo intenta asfixiar económicamente al régimen para que cese en sus ambiciones nucleares.

Durante 2015, el 83 por ciento de los productos que Corea del Norte exportó fueron directamente a China, su socio por excelencia. Sin embargo, el gobierno de Xi Jinping aceptó detener algunas importaciones como las de los productos textiles y decidió limitar la compra de bienes relacionados con el petróleo. El comercio desde China al régimen de Kim Jong-un también representaba una parte importante en la economía norcoreana, ya que el 85 por ciento de las importaciones provenían de aquel país.

Si bien China cumple un rol fundamental, Corea del Norte también cuenta con otros socios, aunque ninguno con el mismo volumen de intercambio. India representaba un 3,5 por ciento de las exportaciones y la misma cifra de importaciones. En tanto, uno de los pocos países latinoamericanos que tenía contacto comercial con el país asiático, en aquel momento, era México, con un 1,3 por ciento de las importaciones norcoreanas.

Teniendo en cuenta los bienes exportados, el 44 por ciento eran productos minerales, especialmente las briquetas de carbón. En el ranking eran los productos textiles los que ocupaban el segundo puesto –29 por ciento-, mientras que la maquinaria completaba el podio con el 6 por ciento de las exportaciones. Otra de las mercancías que ocupaban una parte preponderante en el comercio de Corea del Norte era el pescado procesado –los productos animales representaban el 4,1 por ciento de las exportaciones.

El tira y afloje entre la comunidad internacional y el régimen de Kim Jong-un continúa, pero habrá que esperar para saber si estas sanciones tienen efectos en una economía poco diversificada y con gran dependencia como la norcoreana.