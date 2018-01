Cómo afecta a la economía y el bolsillo la baja de tasas del BCRA

Lejos de las predicciones de los mercados que auguraban un recorte de entre 150 y 200 puntos básicos, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) bajó a 28 por ciento la tasa de política monetaria. Luego de unas semanas de incertidumbre tras el anuncio de la “recalibración” de las metas de inflación, los analistas consultados por Apertura.com aseguraron que esto representa no solo una buena noticia para aquellos que apostaron por posiciones en pesos si no que también es una señal de independencia por parte de la entidad presidida por Federico Sturzenegger. Pero a la hora de pensar en los bolsillos ciudadanos, ¿cómo impacta esto en la economía real?

“Se sobredimensionó bastante lo que iba a hacer el BCRA, en el sentido de que los impactos de tasa de interés no son tan inmediatos en políticas económicas que afectan el bolsillo de cualquiera de nosotros”, afirmó Diego Martínez Burzaco, economista jefe de MB Inversiones. En consonancia, Joaquín Olivera, head of Research de Balanz Capital, señaló que el efecto de este recorte se percibirá de manera indirecta en la economía real. “Moviendo la tasa uno puede influir de diferentes formas. Una es a través del crédito: si bajo la tasa se me abarata el crédito, lo que genera una baja en el fondeo para las empresas y eso de alguna manera termina impactando”, explicó.

Para Juan Manuel Pazos, jefe de Estrategia en Puente, la decisión no tiene ganadores ni perdedores absolutos, pero pueden identificarse algunos beneficiados. “Esta es una muy buena noticia para toda aquella persona que se haya endeudado con créditos UVA, ya que la tasa de interés la concertó en función de la política monetaria que traía el BCRA hace unos meses. Una baja mucho más rápida de las tasas hubiera fogoneado la inflación y el dólar, lo que te aumenta el UVA y el valor de la deuda”, detalló. Por otro lado, afirmó que para el consumo masivo esto no representa algo positivo dado que se verá “un arrastre más grande de la política monetaria sobre el nivel de actividad del que planificó el Gobierno hace unas semanas”. En tanto, el analista de MB Inversiones también recalcó la posibilidad de que este movimiento en la política monetaria de la entidad pueda “encarecer el crédito”. Y explicó: “Este ruido de mayor volatilidad del tipo de cambio y mayor inflación pudo llevar a que el sistema en general pueda haber ajustado al alza las tasas de interés”.

Con respecto a los portfolios de inversiones, los especialistas coincidieron en que aquellos que habían apostado a dolarizarse son los grandes perdedores de la jornada. “Esto sigue manteniendo lo que no había perdido vigencia que es el carry trade, pero hay que tener en claro que esta estrategia hay que mirarla a largo plazo y no a corto. Si uno proyecta la posible flexibilización de la política monetaria de acá a fin de año, la inflación y el tipo de cambio posible, seguís teniendo una tasa de interés en pesos que va a estar por arriba de la inflación”, destacó Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal.

Para Olivera, esta medida puede leerse tanto de una manera simbólica como de una más concreta. “Si esto es una señal de que Sturzenegger vuelve a tomar el control de la política monetaria, creo que podemos ver de vuelta atractivo en Lebacs en lo que es tasas fijas”, analizó. En cambio, no observa lo mismo en lo que tiene que ver con los bonos ajustados por CER y aseguró: “Hay que ver donde está el nuevo equilibrio de tasas de interés reales para identificar si todavía queda recorrido para sacarle algún jugo o si ya vimos la ganancia y hay que migrar a otro tipo de activos”.

En el termómetro de la temporada veraniega del jefe de Estrategia de Puente, el pronóstico es positivo para el mercado de pesos. “El BCRA va a seguir por este camino de pequeñas bajas graduales ablandando la política y aproximando un poco la curva de Lebacs a la curva de letras del tesoro”, puntualizó.

@ @XaviLedesma