Alberto Padilla: “Trump es circo”

La Argentina está atravesando el mismo proceso que sufrió México pero del cual no hay vuelta atrás. Alberto Padilla, periodista especializado y analista internacional de origen azteca, no lo duda. De visita en Buenos Aires para promocionar su nuevo libro (El Continente Dormido, Editorial Debate, 2016) describe ante Apertura.com, por qué la economía local aún se debe un proceso de reordenamiento y qué puede aprender en ese sentido Mauricio Macri de su par mejicano, Enrique Peña Nieto. A la hora de destacar cómo atravesar con mayor éxito la etapa de transición, el ex conductor de CNN en español recomienda: “Mucha, mucha información, mucha comunicación y la capacidad de generar empatía”. Padilla, cuenta además con la singular experiencia de conocer al nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, mano a mano. “Es un toquetón y un tipazo, pero no creo que lo dejen hacer lo que prometió”, resume el estilo del hoy inquilino de la Casa Blanca que no deja de sorprender al mundo. Sin embargo, más allá de los encontronazos que protagoniza el multimillonario en la política internacional, Padilla anticipa una etapa de crecimiento para aprovechar por las economías y empresas regionales.

¿Cómo evaluás la economía argentina a 15 meses del nuevo Gobierno?

Comprensiblemente muy complicado. Porque se viene de unos años de recesión económica y un gobierno con un manejo espantoso. Entonces, claro, el resultado y el proceso de corregir eso, que es necesario, es duro y fuerte y duele. México –como también el resto de la región- pasó por lo que está pasando la Argentina en este momento. Básicamente son tres pasos: liberalizar sus tipos de cambio, cambiar la composición de sus deudas de dólares a moneda local; y, tres, adoptar medidas fiscales contracíclicas. Esas tres medias que se tomaron entre el tequila y el tango (la crisis del 2002), generó en toda la región un período de estabilidad económica histórica de los últimos años. Llevamos 17 años de estabilidad económica en la región, que es algo que no hubo en este último siglo. El mejor ejemplo, es el poco hasta nulo impacto que tuvo la crisis financiera del 2007-2009 en EE.UU. y luego de Europa sobre nuestras economías. Hoy, en América latina, hay un sistema bancario sólido, producto de las reformas mencionadas. Lo irónico del caso es que lo hicieron todos los principales países de al región, menos… la Argentina. O sea, la Argentina, no liberalizó el tipo de cambio; definitivamente, no tomó o instauró medidas fiscales contracíclicas, sino que gastó a granel; y, obviamente, no cambió la composición de la deuda, que terminó en un default histórico. Por eso, hoy, todavía, la Argentina tiene que pasar por el ciclo de reformas que pasó México y el resto, que son dolorosas y fuertes, pero hay que hacerlas. Por eso, está este bellísimo país como está en este momento. En el camino de la transición.

México encaró hace cuatro años un camino de corrección estructural económica muy similar, con cambios en materia fiscal, educativa y energética. ¿Qué ves, en base a la experiencia mexicana, que el país debe corregir?

La Argentina está todavía en el quirófano. No sabemos cómo saldrá la operación, para hablar con una analogía. Solo sabemos que no entrar al quirófano, era una apuesta de pérdida. En lo personal y por la experiencia mía, me hubiera gustado que la operación no se hubiera iniciado siguiendo una línea de gradualismo. Debería haber sido, con todo y de una, como dicen aquí; o sea, fuerte y eficaz. Con eso, yo creo, que hoy ya estarían creciendo de una manera muy sólida. Pero, claro, es una estrategia políticamente muy difícil de sostener. No obstante, también creo que toda la teoría económica no ofrece fórmulas para salir de una situación como la que vive la Argentina. Simplemente porque la teoría está específicamente enfocada en evitar justamente este tipo de situaciones, porque una vez dentro, salir es complicadísimo. Y eso es lo que vemos hoy en tu país.

¿Cuál es tu visión sobre el cambio de rumbo que está llegando desde Washington y qué se siente en su país, que terminó siendo el más impactado?

Bastante miedo en cuanto al choque que se generó. No obstante, hay que ver más al mediano plazo. Y, ahí, no creo que Trump termine siendo tan ácido y agresivo como dice ser. Ni creo que sea parte de su estilo para arrancar una negociación lo más agresivo posible y, después, arreglar desde una posición de fuerza.

Hace diez años, lo entrevistaste, ¿cómo es en el uno a uno?

Es un tipazo. Lo viví como un tipo muy humano, muy cálido. Es uno de los pocos americanos que te toca, te pasa el brazo. Trump es muy “toquetero” (ríe). Te alaba mucho. Claro, el tipo es un vendedor de casas.

¿Ese estilo se repite en su administración?

Sí. En el cortito es muy cálido. ¡Trump es circo!

Sin embargo, eso quizás no sea lo mejor para administrar la mayor potencia del mundo.

Mira, hay una razón por la cual el peso mejicano se ha estado apreciando. Por ejemplo, cuando se suspendió la reunión bilateral entre Enrique Peña Nieto y Trump, hubo un escándalo, que anunciaba el fin de todo. Sin embargo, al día siguiente tuvieron una charla telefónica de una hora, los dos solos. Esa hora era mucho más de lo que hubiera durado la reunión en persona en la oficina oval. Entonces, difícilmente hay un problema ahí. Además, el secretario de estado y de Seguridad de EE.UU, vinieron luego a México y nuestro secretario de Hacienda de, viajó a Washington. Hoy por hoy, los secretarios mexicanos reconocen que una renegociación del Tratado de Libre Comercio (Nafta) puede ser incluso benéfica para las dos partes. O sea, evidentemente no hay el fin de nada. Hay mucho contacto de fondo.

¿Cuánto ayuda o perjudica en eso el fantasma del muro fronterizo?

Parece que se va a hacer. En el mientras, Trump sigue diciendo que lo va a pagar México pero asegura que va a negociar que sea más barato. Pero, si lo va a pagar Méjico para qué negocia que sea más barato. Entonces, mientras tuitea, ya está negociando por lo bajo para ver cómo lo va a pagar él.

¿Entonces, consideras que el sentido común prevalecerá?

A ver, si Trump hace algo que afecte las cuentas del Tratado de Libre Comercio va a afectar los grandes capitales de los EE.UU., porque hoy, las industrias de ambos países están demasiado integradas. Entonces, afectará a General Motors, Ford, IBM, quién fuera. Y todos los capitanes de la industria estadounidense, más los representantes de los Estados fronterizos con Méjico, que son los más grandes importadores, que hacen a tres cuartas partes de la economía estadounidense, tienen menos entrada en Washington que el propio Trump. Son todos republicanos y Trump ni lo es.

Sin embargo, se habló ya de empresas estadounidenses, levantando fábricas en Méjico para relocalizarlas en su propio país.

Eso es otra cosa y sirve para mostrar cómo Trump se mueve en base a titulares. Te referís a la noticia de que la Ford canceló un proyecto de construcción de una planta de producción en México por US$ 1500 millones. El titular fue: “Ford cancela la construcción de la planta en Méjico y abre una nueva planta en Michigan”. Y Trump lo aplaudió. Sin embargo, cuando uno sigue leyendo la nota, lo que resulta es que Ford efectivamente canceló los planes de construcción pero para producir esos autos en una planta subexplotada en Hermosillo, en el Estado mexicano de Sonora. Lo que la nota no dice es que para ello, van invertir en Sonora en mano de obra y infraestructura para poder producir más. Mientras, la planta que levantará en Michigan, tampoco es por los US$ 1500 millones mencionados ni para producir autos. Requerirá unos US$ 600 millones y será para tareas de Investigación y Desarrollo, con el fin último de producir autos eléctricos y autónomos. Es algo lógico de hacer: EE.UU., hoy, es potencia mundial en I+D.

Sin embargo, el propio secretario de Agricultura de tu país acaba de anunciar que están evaluando a la Argentina como nuevo socio comercial para abastecerse de alimentos, tras los encontronazos con su vecino del norte.

Es también es lógico que lo digan, ya que la Argentina vuelve a exportar. Y, además, les sirve para mandar el mensaje que Trump quiere escuchar: “Te tenemos miedo”. Es seguirle el juego. Resumiendo, todo lo que hace Trump, desde los musulmanes hasta lo de México, todo es para validarse ante su pequeña base de votantes.

¿Qué futuro le ves para los próximos años para su administración?

Su política seguirá siendo bombástica, en base a declaraciones, mientras que por debajo del agua negociará condiciones normales. No creo que cambie sustancialmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero, también hay que decir: yo soy uno de los tantos que decía que Trump no iba a ganar (ríe). Entonces, él tiene mucha capacidad de sorpresa. Pero, aun así, no creo que vayan a dejarlo hacer demasiado cambio o daño.

Y el empresariado mejicano, ¿cómo lo siente?

Tu viste la conferencia de prensa que dio hace poco Carlos Slim (N.d.R.: CEO de Telmex / Grupo Carso, hoy la quinta persona más rica del mundo, con un patrimonio de US$ 49.000 millones). Lo que decía era: “Lean su libro. Léanlo, ahí está todo. No se preocupen. Y eso es lo mismo que dice Warren Buffet. No va a pasar nada.

¿Qué proyección hacés para la economía latinoamericana en la era Trump?

Muy sencillo: creo que hay consenso de que EE.UU. va a acelerar su crecimiento. Hay consenso de que si Trump cumple sus promesas sobre la economía –que hasta ahora no lo ha hecho- de bajar los impuestos a las empresas y aumentar el gasto en infraestructura, eso tendrá un efecto de crecimiento económico importante en el corto plazo. Y si EE.UU. crece, América latina crece. Entonces, si bien la región seguirá siendo el patio trasero en cuanto a indiferencia política, los lazos comerciales también seguirán vigentes. Por otro lado, no nos olvidemos de que con la salvedad de Méjico, la región tiene más lazos con Europa y China que con EE.UU. Pero a todos les y nos conviene que EE.UU. crezca.

Como decía arriba, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto encaró hace unos cuatro años una reforma estructural de su economía. ¿En qué proceso está? Porque, se tuvo que enfrentar con lobbies importantes como lo son el sector energético y del petróleo.

Podemos hablar del timing y de la implementación, pero definitivamente fue un intento osado y correcto en cuanto a su dirección. Es más, estoy convencido de que toda la región debería estar encaminada hacia ese lado. Ahora, por ejemplo, en cuanto a la reforma educativa, esta está lejos está de haber sido lo suficientemente comprensiva. Por ejemplo, nuestras escuelas públicas todavía no enseñan inglés ni computación. La reforma fiscal, directamente, no sirvió para nada y quedó en el camino. En cambio, muy positiva fue la del sector energético, pero corrió con la mala suerte de llegar justo, cuando el precio del petróleo inició su caída. Entonces, las rentabilidades de los inversores no evolucionaron como estaba estipulado. Pero sigue, solo que tarda un poco más. El pobre Peña Nieto, hoy, está entre bruto y mala suerte.

Entonces, ¿qué puede aprender Macri de Peña Nieto?

Peña Nieto tuvo la capacidad de generar un consenso muy amplio. Peña Nieto hizo que los partidos opositores hicieran un acuerdo para aprobar en el Congreso las reformas económicas. No sé cómo lo hizo, con viendo hoy lo bruto que es, pero lo hizo. Asique, por debajo del agua, aparentemente, tiene un dejo de habilidad política importante.

Insisto, ¿qué puede aprender Macri de la experiencia mexicana a la hora de implementar las reformas?

Mucha información y comunicación. Por otro lado, no sé cuánto hizo Macri para sentarse con sus contrapartes –sindicatos, docentes.- simplemente para generar una relación, trabajar desde la empatía. Eso es algo que en la política no se suele dar. O sea, sentarse, simplemente a analizar –sin agenda propia- cómo solucionar un problema compartido en una mesa de café. En nuestro caso, tengo entendido que si no lo hizo Peña Nieto, sí lo hizo su equipo.

¿Pero el camino sin esa reforma es posible?

No. esto ya no va más. La Argentina tiene que terminar de salir del proceso económico anterior y después….leer mi libro. Pero, después (ríe).

¿Tu nuevo libro, de qué trata?

Específicamente, lo que estoy analizando y resaltando es lo dormido que estuvo el continente de América Latina en sus commodities. Con eso quiero decir, que se quedaron demasiados cómodos pensando sólo en sus commodities, en vez de diversificar, que nos dejó muy lejos del mundo desarrollado. Pero aún, no estamos haciendo nada para insertarnos en el mundo del desarrollo. Por ejemplo, cuando los precios de commodities están al alza, nos quedamos con eso y, cuando están a la baja, esperamos que vuelvan a subir. Y llevamos 500 años haciendo eso. ¡Nada más! Entonces, desde Cristóbal Colón estamos haciendo lo mismo, esperando un resultado diferente que es salir de la pobreza. Nos deberíamos dar cuenta que tenemos que cambiar la fórmula.

¿Qué proponés?

No digo que dejemos de aprovechar las materias primas. Digo que lo sigamos haciendo pero aprovechemos de una vez sus ingresos para diversificar y agreguemos otras “materias primas”: las manos el cerebro, el talento. América latina no tiene cultura manufacturera que se precie ni tampoco de generación de ideas, de conocimiento.

@ @FCannilla