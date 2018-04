Cómo funciona la teoría “Anti-Wenger” para invertir del CEO de Credit Suisse

Las metáforas futbolísticas inundan constantemente el mundo de los negocios. Desde la idea de trabajar en equipo hasta ponerse la camiseta de la empresa. Pero Tidjane Thiam, CEO de Credit Suisse, decidió dar un paso más y comparó su filosofía a la hora de invertir con la estrategia que utiliza en el campo de juego Arsène Wenger, director técnico del Arsenal de Inglaterra, equipo del cual el empresario es hincha.

“Me defino como un optimista paranoide, en otros términos, soy el anti-Wenger”, definió Thiam, en diálogo con The Wall Street Journal. Según su visión, el entrenador de los Gunners piensa demasiado en positivo y los posibles contratiempos no tienen lugar en su trabajo de planificación. A diferencia de Wenger, el ejecutivo afirmó que prefiere adelantarse a estos potenciales traspiés de manera proactiva para tener la guardia alta en caso de que algo no suceda tal cual lo planeó.

“La Asociación de Managers de la Liga nos invitó en septiembre de 2009 a participar de un panel juntos y le dije que nunca iba a ganar la liga local otra vez. Logré hacerlo enojar bastante”, recordó el empresario. “Siempre creyó que puede ganar los partidos con mediocampistas de 19 años sin experiencia, sin defensa ni ataque”, explicó. Y agregó: “Nueve años después, mi predicción todavía se mantiene”.

Arsene Wenger ganó 17 títulos como entrenador del club inglés.

Desde 1996 que Wenger está al frente del equipo del norte de Londres. Con el entrenador francés a la cabeza, Arsenal se quedó con la Premier League de 1998, 2202 y 2004. Sin embargo, no pudo mantener el nivel futbolístico y con los años la performance de sus dirigidos fue cayendo. En las temporadas recientes, los Gunners solo lograron destacadas actuaciones en la FA Cup, torneo del cual son los campeones defensores.

“La premisa del fútbol es anotar más goles de los que recibís. Si no tenes defensa podes recibir uno o dos golpes por partido, entonces para ganar vas a tener que marcar dos goles o más. ¿En cuántos partidos haces dos o más goles en una temporada? No los suficientes para ganar la liga”, expresó.

Para sostener su teoría, Thiam detalló: “Mi perspectiva de la economía mundial es muy positiva. Sí, hay problemas en Siria y Corea y populismos en Europa, pero analizándolo a largo plazo tengo una visión positiva. No obstante, aún así tenes que tener una buena defensa”.

El ejecutivo es el número uno de Credit Suisse desde 2015, antes se había desempeñado como CEO de Prudential, la multinacional de seguros de vida con base en Londres. En aquella ciudad, el nacido en Costa de Marfil cultivó un gran fanatismo por el Arsenal, aunque en 2011 decidió dejar de acudir a los partidos en señal de “protesta silenciosa” contra la estrategia técnica de Wenger.