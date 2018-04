Números que explican la importancia de la visita de Rajoy

Si bien las relaciones bilaterales entre la Argentina y España han sufrido más de un cortocircuito en los últimos años, la visita oficial del presidente de Gobierno español, Mariano Rajoy, iniciada este martes ha desatado una gran expectativa en el país. Es que la llegada del jefe de Estado del principal socio comercial del país dentro de la Unión Europea, y de la segunda nación que más invierte en la Argentina, puede tener una significativa importancia en términos económicos.

De acuerdo a un informe elaborado por la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales, titulado “Estado de la relación bilateral España – Argentina”, España es uno de los principales socios comerciales del país. El país ibérico representa no sólo el principal mercado para la exportación de bienes dentro de la Unión Europea, sino también el séptimo país al que más exporta la Argentina.

Durante el último año, consigna el trabajo a partir de datos del Indec, el país exportó a España por US$ 1503 millones, y alcanzó así una relación comercial levemente superavitaria. Sin embargo, las exportaciones a dicho país exhibieron una caída respecto a 2016, año en el que el valor de las exportaciones había alcanzado los US$ 1646 millones.

El informe exhibe, además, que el comercio entre ambos países ha sufrido un deterioro durante los últimos años. En 2010 la Argentina exportaba a España por US$ 2451 millones, y el país ibérico era el principal inversor extranjero en la Argentina. Cuatro años después las exportaciones habían descendido a US$ 1774 millones y en 2015 experimentaron una nueva caída, a US$ 1361 millones. Recién en 2016 la tendencia se revirtió y las exportaciones crecieron hasta los US$ 1648 millones, aunque durante el último año una nueva caída dejó a las exportaciones argentinas casi US$ 950 millones por debajo de las realizadas en 2010.

Pese a esto, el trabajo de la consultora considera que “el potencial de crecimiento es grande”, porque España es el 15° principal importador de bienes del mundo y el 16° mayor exportador, según datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Además, explica el informe, “España es un país muy abierto, con importaciones que rondan el 30% de su PBI”, al tiempo que agrega que “un eventual acuerdo ente el Mercosur y la Unión Europea ubicaría a España como principal mercado a crecer en el comercio argentino”.

Por último, la consultora aborda el rol de España como uno de los principales inversores del mundo en el país y la región. Con casi US$ 16.000 millones en el stock de inversión extranjera en Argentina, dice el informe, el país ibérico es el segundo principal inversor en la actualidad: “esta situación la convierte en un potencial gran inversor futuro nuevamente”.

En ese sentido, el trabajo detalla que Brasil es el principal destino de la Inversión Extranjera Directa (IED) de España en la región, con un volumen acumulado de inversión de € 54.463 millones (43% del total de la inversión española en la región). Lo siguen México, que atrae una inversión española por € 25.527 millones (20% del total) y Chile, con € 12.238 millones (10% de la inversión de España en América Latina). “Por detrás de estas tres economías, ya en un segundo escalón, se sitúan Argentina, Colombia y Venezuela”, explica el informe.