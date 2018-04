Uber compra una startup de alquiler de bicicletas para ir más allá de los autos

Uber ya no es solo una empresa de autos. La compañía de transporte anunció la adquisición de JUMP Bikes, startup que alquila bicicletas eléctricas por hora, con el objetivo de extender su oferta de vehículos. Si bien no se difundió el monto de la operación, un reciente artículo de Tech Crunch afirmaba que el precio que Uber esperaba pagar por la compra era de US$ 100 millones.

Aunque ambas compañías ya actuaban como socios comerciales – los usuarios de Uber podían reservar una bicicleta de JUMP a través dela aplicación -, ahora se fusionarán las operaciones de ambos players y el CEO de la startup, Ryan Rzepecki reportará directamente a Dara Khosrowshahi, número uno de la empresa con base en San Francisco. “Unirnos con Uber se nos presenta como una oportunidad para cumplir nuestros sueños más rápido y a una mayor escala”, afirmó Rzepecki en un comunicado oficial.

JUMP Bikes nació oficialmente en enero de este año, luego de que la empresa cambiara su nombre – originalmente llamada Social Bicyles – tras una ronda de inversión de US$ 10 millones de Menlo Ventures. El emprendimiento propone un sistema de alquileres sin utilizar estaciones para dejar las bicicletas sino que, una vez terminado el tiempo, deben atarse a un lugar seguro para que el próximo ciclista pueda darle uso. La tarifa actual es de US$ 2 por 30 minutos y cuenta con 250 unidades en San Francisco.

“Estamos comprometidos en brindar múltiples modos de transporte dentro de la aplicación de Uber para que puedan elegir la manera más rápida y económica para llegar a donde tienen que ir, ya sea en auto, bicicleta, subterráneo o más”, aseguró Khosrowshahi, según consignó Business Insider. Los planes originales de la startup eran extender sus operaciones a Sacramento y Providence, Rhode Island, en 2018, no obstante, esto podría acelerarse con el accionar de Uber.