Una pareja compró una escultura por US$ 5000 y ahora vale US$ 70 millones

La paciencia es una virtud de la que no puede carecer nadie que esté interesado en invertir en arte. Si bien el plazo de espera para ver un retorno puede ser largo, los números no son nada despreciables. El caso de la familia Stafford es prueba cabal de que no hay que impacientarse. El matrimonio conformado por Frederick y Elizabeth compraron en 1955 una escultura de latón al artista rumano Constantin Brâncuși por US$ 5000; hoy la pieza está valuada en US$ 70 millones lo que le significará a la familia un retorno del 1.400.000 por ciento.

La pieza “La jeune fille sophistiquée” fue elaborada en 1932 y está inspirada en la activista social y escritora Nancy Cunard. Durante uno de sus viajes a París, los Stafford visitaron al artista en su estudio y Frederick decidió comprar la obra como regalo de cumpleaños para su esposa, según confirma Alexandra, hija del matrimonio, a Bloomberg. La escultura se trasladó al hogar familiar en Nueva York y permaneció ahí hasta que en 1978 se la prestaron al Museo de Arte Metropolitano.

La casa inglesa Christie’s será la encargada de llevar a cabo la subasta, la cual se realizará el próximo 15 de mayo, que le buscará nuevo dueño a la obra. Desde la firma expresaron que podría marcar un récord al convertirse en la obra de Brâncuși más cara de la historia, puesto que ostenta una pieza del artista rumano la cual fue subastada en US$ 57,4 millones el año pasado. Sin embargo, estos números están lejos de los US$ 141,3 millones que se pagó en 2015 por una escultura de bronce del suizo Alberto Giacometti.

"La obra conserva la base de mármol tallada a mano por el artista, este factor es de gran valor dada la importancia que le otorgaba Brâncuși a los materiales, además de la interacción existente entre las esculturas y las bases en las que las colocaba", describe Christie's en la ficha de la subasta.