Este multimillonario revela 4 claves para un futuro exitoso

Es un emprendedor multimillonario, inversor y juez del reality de emprendedores Shark Tank en Estados Unidos. Sin embargo, Robert Herjavec, nacido en Yugoslavia (hoy Croacia) llegó a Estados Unidos junto a su familia con una valija y US$ 20.

"De joven no sabía que quería hacer con mi vida, salía mucho de noche, iba a fiestas y cuando la gente me preguntaba que iba a hacer en el futuro decía que no importaba”, contó a CNBC. Pero a los 21 años, su padre habló con él “Pa´se por el infierno para que vos tengas las oportunidades que yo nunca tuve”, le dijo, y eso hizo reaccionar a Herjavec. Consiguió un trabajo en una firma tecnológica y llegó a presidente antes de cumplir 30 años. Después fundó su propia compañía. Con una fortuna valuada en unos US$ 200 millones, Herjavec compartió algunos consejos para jóvenes.

Ganar experiencia es más importante que ganar plata: “Si pensás buscar un trabajo de verano o a corto plazo de lo que sea solo para ganar plata, pensalo de nuevo”, advirtió. “Veo muchos jóvenes que trabajan de lo que sea solo para pagarse las vacaciones, y no está mal, pero a la larga es la experiencia valiosa lo que te va a ayudar a identificar tu camino y encontrar el éxito”, explicó. Herjavec sugiere priorizar herramientas profesionales que se pueden aprender en pasantías o programas de jóvenes profesionales o focalizarse en aprender alguna herramienta como programación por ejemplo. “Vos sos tu mejor inversión”, concluye.

El mal hábito de las excusas: "No hagas excusas, a nadie le importan. Todos tuvimos desafíos y obstáculos en nuestras vidas, por lo que el peor error es inventor excusas por las que no podés hacer algo”, explicó. En vez de ello, Herjavec recomienda que los jóvenes adopten la mentalidad de resolución de problemas. "Enfocate en lo que necesitás hacer para realizar el trabajo y después hacelo”, sugiere.

Tomar riesgos puede ser beneficioso. “El momento para tomar riesgos como dejar tu trabajo y emprender, es cuando sos joven”, explica. “Es cuando se tienen menos responsabilidades y mayor flexibilidad”, agrega. Herjavec destaca la importancia de analizar el riesgo a tomar y validar la idea o el Proyecto antes de venderlo.

Trabajar antes que estudiar. Considerando el precio y los tiempos que lleva estudiar una carrera universitaria, Herjavec sugiere a los jóvenes pensar cuidadosamente en qué se quieren formar. Aunque hoy tener un título es una necesidad, eso no quiere decir que haya que pasar muchos años estudiando, apunta Herjavec. "La educación es crítica, pero eso no quiere decir que haya que invertir fortunas en el título perfecto o en muchas carreras en el mismo ámbito. Veo muchos eternos estudiantes que no ponen en práctica sus saberes sino que se anotan en nuevas carreras y posgrados. A menos que necesites de un título si o si para ejercer, sugiero hacer foco en la experiencia laboral, que es un espacio donde aprender herramientas, habilidades, fallar y tener éxito, única forma de conocerse y saber bien hacia donde querés ir. Una vez que sabés eso, podés elegir mejor qué estudiar y para qué”, concluye.