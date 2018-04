Nescafé invertirá $ 40 millones para lanzarse al mercado del café en grano

Marca asociada de manera inequívoca al café soluble, Nescafé busca reinventarse en la cabeza de los consumidores para ser reconocida también como marca de café exprés e incrementar así su presencia en el segmento “fuera del hogar”, que representa un total de 27.000 toneladas al año.

La apuesta de la compañía suiza es ingresar por primera vez en el mercado del café en grano mediante la marca Nescafé Espresso, que, en una primera instancia, estará disponible únicamente en bares, restaurantes y hoteles.

“Este es un lanzamiento que se está haciendo en forma casi simultánea en todo el mundo. En la región ya se había hecho en Brasil, Chile, Colombia y México. En la Argentina aspiramos a que el segmento ocupe el 10 por ciento de nuestros clientes durante el primer año”, indica Mariano Güemes, director de Negocio de Nestlé Professional.

Según detalla el ejecutivo, esta nueva marca se hace con un blend dos variedades distintas de arábico, ambas de origen brasileño. Para la elaboración del café, Nestlé desarrolló una cafetera que muele los granos en el momento y prepara el tipo de bebida que elija el consumidor, con opciones que van desde el ristretto hasta el capuchino.

“Este lanzamiento implica una desembolso de $ 40 millones en la Argentina. Y se trata de un negocio que requiere de inversión constante”, agrega Güemes y señala que las máquinas se entregarán en comodato al comerciante.

El ejecutivo asegura que, aunque por ahora se dedicarán únicamente al canal gastronómico, no se descarta ingresar en el mercado del retail en el futuro y destaca el potencial de crecimiento que tiene el segmento en el país, que con apenas 1 kg por persona por año, se encuentra en los puestos más bajos de la región.

El consumo de café fuera del hogar representa en 60 por ciento del total de la torta a nivel nacional. Hasta el momento, Nescafé solo tenía el 9 por ciento de ese segmento, principalmente con sus máquinas Nescafé Alegría, situadas en kioscos. “Nos especializábamos en el consumo on the go y ahora llegamos a la mesa de los bares”, concluye Güemes.