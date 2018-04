Dietrich confía en que llegarán nuevas low cost a la Argentina

La aerolínea brasileña Gol y otras compañías aéreas low cost estarían interesadas en operar rutas domésticas en la Argentina. Así lo afirmó el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, durante un foro de la industria realizado este miércoles en Santiago de Chile.

De acuerdo a la agencia de noticias Reuters, Dietrich dijo no tener “ninguna duda” que llegarán al país otras compañías aéreas. “Hay interés de Gol y de algunas otras low cost”, adelantó el funcionario a periodistas.

Pese al optimismo del titular de la cartera de Transporte, desde la oficina de prensa de Gol expresaron a Reuters que si bien siempre evalúan nuevas oportunidades de negocio que impliquen aumentar las opciones para sus clientes, “de momento no se prevén nuevas operaciones para Argentina”.

Más allá de si la aerolínea brasileña desembarcará o no en el país, el mercado de transporte aéreo para compañías low cost se ha visto impulsado durante el último año en el país. Avianca Argentina –que tiene el mismo dueño que la colombiana Avianca Holdings– inició recientemente operaciones en rutas domésticas argentinas, mientras que la escandinava Norwegian estaría haciendo lo propio en el transcurso del año, y se sumaría a otros nuevos participantes del mercado como Flybondi, entre otras.

Dietrich reconoció, además, que Aerolíneas Argentinas volvió a registrar pérdidas durante el último año y que en este 2018 requerirá una subvención cercana a los US$ 90 millones, lo que significaría una considerable reducción respecto al déficit de la estatal argentina. El ministro destacó la reducción en los últimos años y reiteró su objetivo de transformarla en una compañía rentable. “Redujimos ese subsidio (...) a US$ 180 millones en 2017 y a US$ 90 millones en 2018, y esperamos que durante el año que viene vamos a empezar a estar en equilibrio en algún mes”, afirmó.