Los 10 países más baratos del mundo para tomar café (y los más caros)

Hay muchos motivos para tomar una taza de café, ya sea por el reencuentro con un viejo amigo o para limar asperezas con alguien. Pero especialmente durante los viajes, esta bebida puede convertirse en una verdadera compañera tanto para mantenerse con energía entre tantas actividades como así también para hacer tiempo. Sin embargo, en algunos países la billetera puede sufrir un poco más que en otros. El sitio Entrepreneur publicó una lista con los destinos más caros y los más baratos a la hora de consumir una taza de café.

Para elaborar este ranking, el medio utilizó una investigación realizada por la consultora Expert Market, la cual estaba enfocada en identificar cuáles eran los mejores países para trabajar de manera independiente. Uno de los factores que la firma tuvo en cuenta a la hora de desarrollar este informe fue el precio del café, ya que lo consideraban un factor importante dentro del costo de vida de los freelancers.

Según el relevamiento, Bulgaria es el país más accesible para consumir café con un precio promedio por taza de US$ 1,31. El que le sigue es Egipto con un valor por de US$ 1,37, mientras que Portugal y Colombia cierran el podio con un costo promedio de US$ 1,42. Del otro lado se encuentra Dinamarca como el país más caro para tomar una taza de café. En el país nórdico el precio promedio es de US$ 5,33. En segundo lugar se ubicó Islandia con un valor de US$ 5,16 por taza y el tercer puesto fue para Catar con US$ 4,97.

El top ten de los países más baratos para tomar una taza de café:

1) Bulgaria – US$ 1,31

2) Egipto – US$ 1,37

3) Portugal y Colombia – US$ 1,42

5) Marruecos – US$ 1,46

6) India – US$ 1,51

7) Hungría – US$ 1,52

8) Italía, Croacia y Eslovenia – US$ 1,65

El top ten de los más caros:

1) Dinamarca – US$ 5,33

2) Islandia- US$ 5,16

3) Catar – US$ 4,97

4) Noruega – US$ 4,94

5) Suiza – US$ 4,81

6) Emiratos Árabes Unidos – US$ 4,41

7) Hong Kong – US$ 4,35

8) Suecia – US$ 4,28

9) China y Finlandia – US$ 4,11