El plan multimillonario del CEO de muñecas Bratz para salvar Toys 'R' Us

En septiembre de 2017, la cadena de jugueterías Toy ‘R’ Us se declaró en quiebra, el 15 de septiembre de 2018, anunció su cierre y la liquidación de sus operaciones en Estados Unidos y Puerto Rico y el 23 de marzo falleció su fundador, Charles Lazarus, a los 94 años. Pero mientras la icónica juguetería comienza su proceso hacia su desaparición, Isaac Larian, el multimillonario CEO de MGA Entertainment, fabricantes de las muñecas Bratz lidera un grupo que prometió US$ 200 millones para salvar la mitad de las tiendas de la cadena. El grupo planea juntar hasta US$ 800 millones más a través de una campaña de crowdfunding en GoFundMe según Fortune.

Es, sin embargo, una posibilidad muy remota. Incluso si llegan a recaudar los fondos, el plan debe ser evaluado y aprobado por el juez que maneja la quiebra de la empresa. Pero Larian continúa sumando donaciones y promete a los contribuyentes del crowdfunding que más donen juguetes de por vida y la posibilidad de poner su nombre en el local.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras Toy ‘R’ Us desaparece”, dijo Larian a Associated Press. “La gente no se da cuenta que ese agujero no podrá ser llenado por otros retailers, va a ser devastador para toda la industria del juguete”, concluyó Larian, cuya empresa distribuye el 20% a través de Toy ‘R’ Us.