Las millonarias cifras que Netflix invierte en especiales de comedia

Las series originales posicionaron a Netflix dentro de la industria del entretenimiento y este año la compañía apuesta por las películas con un presupuesto de US$ 7000 millones. Sin embargo, un rubro que comenzó de manera incipiente y luego fue tomando vuelo dentro de la plataforma fue el de los especiales de comedia. Las estrellas del stand-up poco a poco ganaron más protagonismo convirtiéndose en parte de millonarios deals para llevar a cabo shows únicos para el servicio de streaming. El sitio Business Insider elaboró una lista con los comediantes mejores pagos de la plataforma, uno de ellos llegó a firmar un contrato de nueve cifras.

No obstante, la sección standupera no estuvo exenta de polémica luego de que la actriz Mo’Nique denunciara que Netflix le había ofrecido tan solo US$ 500.000 por un especial, teniendo en cuenta los jugosos contratos que había rubricado con otras estrellas. La ola de denuncias por acoso sexual también repercutió en este rubro, ya que Louis C.K., uno de los apuntados, había acordado realizar dos monólogos a cambio de US$ 35 millones. El primero fue lanzado a principios del año pasado, mientras que el segundo fue cancelado por la compañía luego de las revelaciones públicas sobre la conducta del protagonista de Louie.

Dentro del universo cómico de Netflix, el golden boy es Jerry Seinfeld. El actor y guionista nacido en Brooklyn arregló ponerse al hombro dos especiales de stand-up a cambio de US$ 100 millones. En septiembre de 2017 debutó el primero de ellos, Jerry Before Seinfeld. Además, el deal incluyó la cesión de los derechos de su serie de entrevistas Comedians in cars getting coffee que cuenta con entrevistas a figuras del rubro como Larry David, Jay Leno y la participación especial del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

En el segundo lugar del top 5 se ubica Dave Chappelle con un contrato de US$ 60 millones que firmó en 2016 por tres shows exclusivos para la plataforma los cuales se lanzaron el año pasado, aunque a fin de año Netflix publicó un cuarto especial del comediante. El último lugar del podio fue compartido para Ricky Gervais y Chris Rock, ambos con acuerdos individuales por US$ 40 millones. El ex host de los premios Oscar estampó la firma por dos estrenos, mientras que el protagonista de The Office se convirtió en el británico mejor pago en la historia por un especial de stand-up.

Según publicó Variety, otra celebrity de la comedia que se benefició con los arreglos de Gervais y Rock fue Amy Schumer. La empresa le había ofrecido US$ 11 millones por su especial de una hora The Leather Special, sin embargo, la guionista habría utilizado los abultados contratos firmados por los antes mencionados para renegociar y conseguir que Netflix desembolse US$ 13 millones por su show.

Si bien no se revelaron cifras, los artistas de la escena local también lograron desembarcar con sus especiales de comedia en la plataforma. En noviembre de 2017, Netflix presentó los productos argentinos que se sumarían al catálogo de la compañía durante este año, entre los que figuraban presentaciones de Sebastián Wainraich, Malena Pichot, Fernando Sanjiao y Agustín Aristarán, entre otros.