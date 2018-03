Esta empresaria perdió US$ 7000 M desde que empezó el 2018: ¿por qué?

Para Pollyanna Chu el 2018 comenzó de la peor manera. La cofundadora y principal accionista de Kingston Financial Group, firma que tiene negocios tanto en la industria del juego como así también en el mercado financiero, vio cómo su fortuna se desmoronaba de los US$ 12.000 millones que ostentaba en enero de este año, según el índice elaborado por Bloomberg, hasta los US$ 4860 millones que posee actualmente. La caída en picada en la cotización de las acciones de la empresa fue uno de los principales motivos.

La debacle comenzó el 29 de enero cuando la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong elaboró un informe en el que describió que el 91 por ciento de las acciones de la empresa de Chu estaba en manos de solo 20 personas. Esto ocasionó que el valor de sus títulos se derrumbara un 17 por ciento al die siguiente. Desde aquel comunicado, la cotización cayó un 57 por ciento de 9.09 dólares de Hong Kong a 3.87 actual coronándola como la acción asiática de peor performance en lo que va del 2018. Los números continuaron bajando luego de que FTSE Russell lo quitara de sus índices de benchmark.

La actriz Carina Lau junto a la empresaria Pollyanna Chu. Fuente: Asia Tatler.

Kingston Financial Group nació en la década del 90 con el objetivo de proveer servicios financieros como compra/venta de futuros, finanzas corporativas, manejo de activos e intercambio de títulos. Unos años después, el holding desplegó el que se convertiría en uno de sus principales pilares económicos: hoteles con casino. La dos propiedades de cuatro estrellas ubicadas en Macao representaron el 23 por ciento de la facturación de la compañía, la cual fue de 2.900 millones de dólares de Hong Kong - US$ 371 millones – en 2017.

La caída en la cotización de las acciones de su empresa ocasionó que Chu tuviera que ceder el cetro de “la mujer más rica de Hong Kong”, que ahora ostenta Pansy Ho. Sin embargo, esto no le impide a la ejecutiva continuar haciendo negocios, ya que, según afirma Bloomberg, se encuentra cerca de protagonizar un acuerdo con la empresa del magnate Li Ka-Shing para comprar un rascacielos por US$ 5200 millones. Durante el último trimestre de 2017, las acciones del holding habían crecido un 88 por ciento, de acuerdo al indicador asiático de MSCI.