Cuáles son las empresas más valoradas por sus empleados en Argentina: quejas y elogios

A un año de su lanzamiento en el país, la plataforma Love Mondays, que le permite a los empleados criticar a la empresa en la que trabajan, publicó el ranking con las 20 compañías que mejor performance tuvieron de acuerdo a las reviews registradas en su sitio. La lista se hizo teniendo en cuenta el índice de satisfacción general que se conforma a partir de la ponderación de cuatro ítems: remuneración y beneficios, oportunidad de carrera, cultura de la empresa y calidad de vida. El top 5 es celeste y blanco, mientras que las multinacionales nacidas fuera del país aparecen recién a partir del sexto lugar.

La Serenísima fue elegida como “la empresa más amada” de acuerdo a los comentarios de los usuarios de Love Mondays con 4.61 de promedio. “Lo más elogiado sobre esta empresa por la gente que trabaja ahí fue el ambiente laboral y el salario”, mencionó Dave Curran, COO de la compañía, en diálogo con Apertura.com. En segundo lugar se ubicó Banco Provincia ( 4.38 sobre 5)cuyos aspectos positivos más destacados por los usuarios fueron los beneficios brindados, especialmente los relacionados a las vacaciones. El podio lo cerró Aerolíneas Argentinas con un índice de satisfacción de 4.35. “En este caso, de lo que más hablaron los usuarios fue de los beneficios, el ambiente laboral y el sentimiento de pertenencia con la empresa”, destacó el ejecutivo.

Para realizar el ranking, la plataforma tuvo en cuenta solo las compañías que contaran con, al menos, 25 reviews. Según Curran, en los últimos 12 meses registraron alrededor de 15.000 opiniones de aproximadamente 12.000 compañías en la Argentina. “Tendemos a ver tanto quejas como elogios universales, no se atan a un solo país. La queja más típica tiene que ver con el salario, la gente cree que le pagan por debajo del promedio de mercado. En Argentina creo que se da por la situación inflacionaria, la cual hace difícil para los empleados evaluar si sus salarios son justos o no”, analizó el director de operaciones de la startup que está presente también en México y Brasil. Otro de las quejas frecuentes por parte de los usuarios argentinos tiene que ver con la “falta de liderazgo” en las posiciones de management.

Con respecto al salario, Curran explicó: “Algo interesante que sucede es que la gente nunca habla del salario como algo positivo en una empresa. Creo que esto tiene que ver con la teoría de negocios de ‘elementos calificadores’ y ‘elementos ganadores’ (N.d.R: elaborada por Terry Hill, profesor de la London Business School). Los ‘calificadores’ son características que te hacen entrar en el juego, mientras que los ‘ganadores’ te permiten ser el número uno. En este caso, el salario es un calificador, ya que si no pagas un salario justo la gente no va a estar motivada. En cambio, si es bueno, esto no quiere decir que vas a ganar, dado que hay otros factores que van a influir en su grado de satisfacción en ese trabajo”.

Los cinco primeros lugares del ranking los completan Banco Nación en el cuarto puesto con un puntaje de 4.18 y Mercado Libre con un promedio de satisfacción de 4.14. El resto del top 20 está conformado por: Shell – 6° -, DIRECTV – 7° -, Toyota – 8° -, Banco Galicia – 9° -, Techint – 10° -, DHL – 11° -, Unilever – 12° -, Danone – 13° -, Despegar.com – 14° -, BBVA Banco Francés – 15° -, Telefónica – 16° -, Renault – 17° -, Claro – 18° -, Cablevisión Fibertel – 19° - y SAP – 20° -.