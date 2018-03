Este psicólogo tiene la receta para pedirle un ascenso a un jefe narcicista

Hay distintos tipos de jefes, algunos pueden ser más cercanos a sus empleados, mientras que otros prefieren mantener distancia y tener otro tipo de trato con sus subordinados. Sin embargo, pedir un aumento o solicitar un ascenso puede resultar una situación incómoda en cualquier caso. En diálogo con Business Insider, el psicólogo clínico Craig Malkin, autor del libro “Repensando el narcicismo”, desarrolló su teoría sobre cuales son las mejores maneras de abordar estos temas cuando se lidia con un jefe narcisista.

Según el doctor, hay dos tipos de acercamientos que pueden resultar efectivos. El primero tiene que ver con aprovechar cualquier instante en el que el jefe se muestra alentador o interesado en algún proyecto. “Ignoren el consejo sobre acariciar el su ego de sus jefes por lo que hicieron. De acuerdo a las investigaciones eso los hace peores y más destructivos”, afirmó Malkin. Y explicó: “Hay que concentrarse en aquellos momentos y decirle a tu jefe algo como: ‘Realmente aprecio el aliento que me diste ayer, me ayudó a terminar lo que me propuse’. Ese tipo de feedback es una manera de conectarte con tu superior y realmente puede llegar a reducir sus tendencias narcisistas”.

El otro método que el psicólogo recomienda utilizar a la hora de querer negociar algún tipo de mejora en las condiciones laborales se apalanca principalmente en resaltar los beneficios que este cambio podrían reportarle al propio jefe. “Si tenes que lidiar con un superior narcisista, no va a ser como el jefe promedio que suele pensar en la organización o el sistema como un todo, entonces debes asegurarte de enmarcar cualquier plan que le ofrezcas en la premisa, ¿qué hay para ellos?”, esgrimió. En esos casos, Malkin recomienda enarbolar un argumento como este: “Sé que estuviste buscando un crecimiento en la empresa y yo puedo brindártelo si me cambias a esta posición. Por esto creo que tiene sentido que me des esta oportunidad”.

No obstante, el autor afirma que no todos los narcisistas buscan fama o dinero sino que en muchas ocasiones son personas calladas. Para reconocerlos brinda una rápida descripción: “Tienen el impulso de sentirse especiales o de resaltar entre el resto de los miles de millones del planeta”.