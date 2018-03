Tras el boicot de Rihanna las acciones de Snapchat caen un 5%

La popular red entre adolescentes creada por Evan Spiegel, no está atravesando su mejor en momento en su relación con las celebrities. Primero las acciones de Snapchat - que salió a la bolsa en 2017- cayeron un 8% en febrero cuando Kylie Jenner tuiteó que no estaba contenta con el rediseño de la red social, mientras que un millón de personas firmaron una petición quejándose del diseño de la aplicación tras su última actualización.

Esta semana, un escándalo mayor, ocurrió cuando la cantante pop Rihanna denunció en su cuenta de Instagram que una publicidad de un juego que aparecía en la red social preguntaba a los usuarios si preferían “abofetear a Rihanna o golpear a Chris Brown” burlándose así de la agresión que la cantante sufrió por parte de Brown en 2009. El jueves 15 de marzo, las acciones de Snapchat ya habían bajado un 5% según Time.

"Me encantaría llamarlo ignorancia, pero sé que no son tan estúpidos. No se trata de mis sentimientos si no de todas esas mujeres, niños y hombres que en el pasado han sufrido malos tratos y, sobre todo, para quienes los sufren todavía”, escribió Rihanna y llamó a sus seguidores a darse de baja de la red social.

Desde Snapchat, aseguraron que la empresa está investigando cómo la publicidad pasó el control de aceptación de contenidos. "El anuncio es muy desagradable y nunca debería haber aparecido en nuestra plataforma. Lamentamos el terrible error y trabajamos para que no vuelva a ocurrir. El anuncio, que infringe nuestras pautas de publicidad, fue revisado y aprobado por error. Cuando nos dimos cuenta se retiró inmediatamente del servicio", explicaron en un comunicado.