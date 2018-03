Tiene 12 años y encontró un negocio millonario en los chupetines saludables

“Cuando estás en una gran reunión de negocios no hay que mostrar ninguna señal de debilidad. La gente quiere que te quiebres bajo presión”, afirmó Alina Morse, la fundadora de Zollipops, en diálogo con Moneyish. Esta declaración podría pertenecerle a una ejecutiva experimentada, sin embargo, ella tiene solo 12 años y hace más de cuatro creó su compañía que se dedica a fabricar golosinas saludables para los dientes. Según la joven empresaria, las más de 10.000 tiendas estadounidenses que comercializan sus chupetines ya vendieron US$ 5 millones en stock.

Morse comenzó a desarrollar su mentalidad empresarial cuando tenía tan solo siete años. Una visita al banco junto a su papá fue el desencadenante que derivó en la creación de Zollipops. “En el banco me regalaron un chupetín, pero mi papá me dijo que no debería comer golosinas porque el azúcar no es bueno para mis dientes. Entonces le pregunté: ‘¿Por qué no inventamos un chupetín saludable?’, recordó. La familia decidió invertir US$ 7500 para contratar a un equipo que desarrollara la fórmula de la golosina en un laboratorio.

Además de los chupetines - que vienen en seis sabores: frutilla, naranja, uva, ananá, cereza y frambuesa -, el portafolio de la compañía nacida en Michigan también está compuesto por los caramelos Zollidrops y los masticables Zaffi Taffy. Mientras que el buque insignia de la empresa tiene un valor de US$ 6 la bolsa de 25 unidades, los otros productos cuestan US$ 4 el pack. De acuerdo a lo publicado por Moneyish, el negocio movió US$ 2 millones en chupetines saludables desde que comenzó a operar oficialmente en 2015.

No obstante, su carrera como emprendedora no estuvo exenta de dificultades, especialmente ligadas a los prejuicios con respecto a su edad. “Algunas personas de mente cerrada no se dan cuenta que los chicos pueden hacer lo mismo que hacen los adultos si se esfuerzan por ello”, explicó. Y detalló cómo son las reuniones de negocios en Zollipops: “Me siento ahí lista para negociar, cerrar un acuerdo o responder sus preguntas”. Según Morse, la empresa duplicó sus ventas en los últimos tres años y para el 2018 espera triplicarlas.

Ayudar también es un pilar importante dentro de la compañía. La emprendedora reveló que dona el 10 por ciento de sus ganancias para financiar la educación de salud oral en las escuelas de Estados Unidos. “Tu sonrisa es una de las primeras cosas que la gente ve cuando te miran”, expresó. Los objetivos de este año para la compañía son continuar expandiendo su red de distribuidores y aumentar su stock disponible en Amazon.