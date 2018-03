La agencia de turismo que creó una división LGBT

Divo nació como un proyecto dentro de la agencia de viajes Travel All Over The World. Los socios, Daniel Magenheim y Pablo Viñas, sumaron la propuesta de Hernán Sankovic que implicó abrir una nueva división enfocada exclusivamente en el turismo gay.

Partieron de la base de que este tipo de viajero elige experiencias que salgan de lo tradicional y están dispuestos a gastar más. El trío vio que el turismo LGBT en el mundo se posiciona como un cliente que exige actividades específicamente pensadas para sus gustos y necesidades y los emprendedores apuntaron a responderlas.

Para esto ofrecen salidas reducidas, con 15 hombres como máximo, en cuatro destinos: Buenos Aires, Río de Janeiro, Barcelona y Tel Aviv. Bajo la premisa de conocer el mundo como locales, los viajeros son recibidos en cada ciudad por referentes en áreas de gastronomía, arte, moda y noche, que serán los encargados de acompañarlos en actividades a los que los turistas convencionales no llegan. “Es un segmento que no tiene una agencia o un producto definido en la Argentina, mientras que en el mundo ya existe. Pero no apuntamos solo al poder adquisitivo sino a la experiencia que buscan. No se trata de ponerle un arcoiris a una agencia tradicional, sino de desarrollar un producto especial”, explica Viñas. La oferta va hacia un público de entre 35 a 60 años que disfrute de viajar en grupo. Las salidas, que empezarán en marzo, serán de cinco a siete noches y, para el primer año, los organizadores apuntan a un mínimo de 12 viajes.

Con una inversión inicial de $ 800.000, el primer paso consistió en buscar a los anfitriones locales y escuchar sus propuestas. Las actividades van desde recorrer el atelier de un artista, un desfile privado en el estudio de un diseñador o ir a una fiesta exclusiva. Cada ciudad tiene su propuesta y cada salida es diferente. Por ejemplo, el invierno de Barcelona para escaparse al Snow Gay Weekend en los Pirineos.

El precio para la primera salida es de US$ 2600 (sin aéreos) y planean incorporar más destinos, como Madrid y Nueva York. Esperan que Divo represente entre el 8 y 10 por ciento de la facturación de la agencia y llegar, en el primer año, a los US$ 360.000 en ventas.