Dujovne y Sturzenegger protagonizarán el primer gran round del G20 en Buenos Aires

El 19 y el 20 de marzo se realizará la primera reunión ministerial del G20 2018. Participarán los ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales de los países miembros y de los organismos internacionales invitados.

Una de las potestades de la Argentina como presidente del foro durante este año es fijar la agenda de los encuentros. Esta primera reunión ministerial tendrá dos grandes ejes. El primero, relacionado al futuro del trabajo. Las nuevas tecnologías modifican las estructuras laborales y generan oportunidades y desafíos. Se buscará aprovechar la revolución digital para crear empleos nuevos y de mejor calidad. Además, se tratará desde una perspectiva de género: reducir las diferencias de empleabilidad que existen entre hombres y mujeres es también uno de los objetivos de este año.

El segundo eje de la reunión ministerial se enfocará sobre la infraestructura para el desarrollo. Demian Reidel, vicepresidente 2° del BCRA, remarcó la importancia de generar mejores mecanismos para la financiación: “Hasta 2035 se necesitarán US$ 5,5 billones para infraestructura en el mundo. En ese lapso, habrá US$ 80 billones disponibles para inversión. Sin embargo, hoy no se comunican estas realidades y hay espacio para crear mejores condiciones”.

Dentro de este segundo eje también se profundizará sobre cuestiones impositivas de la economía digital, inclusión financiera, arquitectura financiera internacional, finanzas sostenibles, economía global y hasta criptomonedas.

Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger serán los representantes de la Argentina, mientras que visitarán al país, entre otros, Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro de los Estados Unidos; Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial; Christine Lagarde, directora del FMI; Philip Hammond, Canciller de Hacienda del Reino Unido; Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo; y Zhou Xiaochuan, gobernador del Banco Popular Chino.

El encuentro se realizará en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Buenos Aires (CEC). La segunda reunión ministerial del canal de Finanzas será el 20 de abril, en Washington. Y la tercera y última será el 21 y 22 de julio en Buenos Aires. El gran encuentro del G20 de este año, la Cumbre de Líderes, será el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, en Buenos Aires.