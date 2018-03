Por qué la fortuna del CEO de Netflix aumentó en US$ 400 millones en una semana

Ante la sorpresiva noticia de que el expresidente estadounidense Barack Obama y su mujer, Michelle habían avanzado en negociaciones con Netflix para producir una serie de shows exclusivos mostrando historias inspiradoras, las acciones de la popular plataforma de series aumentaron el 10% la semana pasada. Esto resultó en que Reed Hastings . con fundador y actual CEO de la empresa- aumentara su fortuna en US$ 400 millones, haciéndolo US$ 800 millones más rico que el mes pasado. Ahora, se estima que su fortuna ronda los US$3.5 mil millones.

Además del acuerdo con los Obama, Netflix acaba de firmar acuerdos de 9 cifras con gigantes del entretenimiento como Ryan Murphy y Shonda Rhimes. El liderazgo de Hastings fue clave para el crecimiento de la empresa, que fundó en 1997 junto a Marc Randolph y de la que actualmente es dueño del 3%. Originalmente la empresa se dedicaba al negocio de los DVD hasta que en 2007 lanzó su servicio de streaming y revolucionó el mundo de la televisión.

Con un crecimiento sostenido, la compañía logró ganar su segundo Oscar por el documental Icarus y su quinto Golden Globe por Master of None. En 2018, Netflix planea invertir US$ 8 mil millones en contenido y espera hacer crecer sus ganancias un 28% a US$ 15 mil millones. En noviembre del 2017, Ted Sarandos, director de contenidos de Netflix pasó por Argentina y anunció la creación de contenidos locales, el primero de ellos Edha, acaba de estrenarse en la plataforma. "Hace seis años no llevábamos producido ningún contenido y este año tenemos más de 1000 horas de programación original y tuvimos 27 nominaciones al Emmy. Creo que la distinción de que la televisión por streaming no es televisión ya quedó sepultada. Nosotros competimos con cadenas y estudios mundiales eficazmente y lo logramos en tan solo cinco años, eso es un gran cambio", dijo en aquella ocasión Sarandos a Apertura.