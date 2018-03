Dropbox espera recolectar US$ 648 M en su IPO: cuál será el precio de sus acciones

Un nuevo unicornio está a punto de sumarse al universo bursátil. La compañía de almacenamiento de archivos en la nube Dropbox está cada vez más cerca de su IPO (oferta pública inicial) y, según información publicada por Bloomberg, espera recolectar aproximadamente US$ 648 millones logrando así una valuación cercana a los US$ 7000 millones. Además, la empresa confirmó el precio que tendrán sus títulos y qué participación accionaria retendrán sus fundadores.

En 2007, Drew Houston y Arash Ferdowsi, dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) tuvieron la idea de crear una compañía para compartir documentos luego de que el primero de ellos olvidara, en repetidas ocasiones, su USB con archivos de la universidad. Desde aquel momento, Dropbox creció hasta contar con más de 500 millones de usuarios registrados – 11 millones de ellos dentro de la categoría premium -, de acuerdo a lo consignado por Bloomberg.

Si bien la empresa con base en San Francisco consiguió una capitalización de US$ 10.000 millones tras su última ronda de financiación privada, su valuación luego del IPO pasaría a ser de entre US$ 6300 millones y US$ 7100 millones. Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Deutsche Bank AG y Allen & Co serán los encargados de llevar adelante este proceso que posicionará a Dropbox en Nasdaq bajo el nombre DBX. Según la presentación realizada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el precio de los 36 millones de títulos que la tecnológica ofrecerá rondará los US$ 16 y US$ 18 la unidad.

Los fundadores se quedarán con una parte del capital para seguir siendo los encargados de tomar las decisiones. Houston, CEO de la compañía, retendrá un 22 por ciento de las acciones, mientras que Ferdowski, que se desempeña como director, tendrá el 8,8 por ciento. En tanto, Sequoia Capital, uno de los primeros inversores de la empresa, será dueño del 21,1 por ciento de los títulos. Por otro lado, la compañía ya se comprometió a venderle US$ 100 millones al brazo inversor de Salesforce, luego de haber anunciado hace unas semanas, un acuerdo en el que Dropbox integrará y venderá la tecnología CRM de la empresa fundada por Marc Benioff.

Luego de los puntapiés bursátiles fallidos de Snap Inc y Blue Apron Holdings, los ejecutivos cimientan su esperanza en los robustos números de la empresa. El año pasado, la facturación creció un 30 por ciento de US$ 845 millones a US$ 1100 millones; además, sus pérdidas se redujeron de US$ 210 millones a US$ 112 millones durante el mismo período.