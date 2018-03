Lego facturó US$ 5800 M pero sus ventas cayeron por primera vez en 13 años

Después de 13 años de crecimiento, la compañía danesa de juguetes Lego exhibió una caída en sus números. Las ventas se desplomaron un 8 por ciento en 2017, según lo reportado por la propia empresa, principalmente por el momento difícil que atraviesa la industria del retail en Europa y Estados Unidos. La marca famosa por sus ladrillos coloridos había logrado un período dulce en su facturación luego de coquetear con la bancarrota a principios de milenio.

A pesar de ser su peor año desde 2004, las ventas de Lego superaron las de sus principales competidores, Mattel y Hasbro, según Financial Times. En 2017, registró ingresos por 35.000 millones de coronas danesas – US$ 5800 millones -; mientras que su beneficio operativo fue de 10.400 millones de coronas danesas – US$ 1700 millones -, un 16 por ciento menos que en 2016. La empresa le atribuyó la culpa de los números “negativos” a una limpieza de inventario.

“El 2017 fue un año desafiante y en general no estamos satisfechos con los resultados financieros. Sin embargo, terminamos el año en una mejor posición”, expresó Niels Christiansen, CEO de Lego. Según Reuters, la compañía creció a doble digito en China, en tanto, también planea abrir este año una oficina en Dubai para impulsar las ventas en Medio Oriente y África. La caída en las ventas toma mayor relevancia cuando se la compara con los números de los años anteriores en los que Lego mostró crecimientos del 6 por ciento en 2016 y del 25 por ciento en 2015.

Para Christiansen, que asumió la posición en octubre del año pasado tras la salida de Briton Bali Padda, no hay un “arreglo rápido para esto y tomará un tiempo volver a lograr un crecimiento a largo plazo”. En septiembre del año pasado, Lego anunció que recortaría alrededor de 1.400 puestos de trabajo, el 8 por ciento de su plantilla, por la caída en su facturación. La empresa fundada por Ole Kirk Kristiansen en 1932 actualmente solo cuenta con Kjeld Kristiansen – 103° en la lista de multimillonarios de Bloomberg con un patrimonio de US$ 12.900 millones -como único representante de la familia.