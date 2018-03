La forma del agua: los números en Argentina de la ganadora a Mejor Película

En los últimos años, la entrega de premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se tiñó de verde, blanco y rojo. La reciente victoria de Guillermo del Toro en las categorías de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Diseño de Producción en la edición 2018, se suma a las estatuillas que se llevaron a casa Alejandro González Iñárritu en 2015 y 2016 por Birdman y El Renacido y Alfonso Cuarón con Gravedad en 2014. Sin embargo, el público argentino siempre le fue esquivo a los largometrajes laureados, los cuales no se caracterizan por tener una gran performance en la taquilla nacional.

De acuerdo a los números del BoxOfficeMojo, La forma del agua ya se convirtió en una de las películas que más ingresos le generó al director con una recaudación internacional de US$ 126,4 millones. Su creación más rendidora en la taquilla mundial fue Titanes del Pacífico con US$ 411 millones, seguida por Hellboy II: El ejército dorado con US$ 160,4 millones. En Argentina, la película protagonizada por Doug Jones en la piel de un hombre anfibio se estrenó a fines de febrero y, según el sitio especializado Ultracine, acumula 127.290 espectadores. Sus números, por el momento, están lejos de producciones como Coco – 2.716.649 espectadores -, Pantera negra - 672.220 -, o Cincuenta sombras liberadas – 665.458 -.

En la 89° entrega de premios Oscar, que se realizó en 2017, los largometrajes que se llevaron más premios fueron: La La Land, Luz de luna, Hasta el último hombre y Manchester junto al mar. No obstante, ninguna de ellas logró colarse en el top 25 del ranking de espectadores realizado por el sitio Cines Argentinos. La más vista del año pasado en la taquilla argentina fue Mi villano favorito 3 con 3,8 millones de espectadores.

Para el cineasta oriundo de Guadalajara, los galardones no son algo nuevo. En 2007, ya había estado nominado a los premios de la Academia por El laberinto del fauno, aunque en aquella ocasión se fue con las manos vacías. Pero los recientes premios a su trabajo en los BAFTA y los Globos de Oro lo ubicaban como uno de los favoritos para la gala. En su primera semana en los cines nacionales, La forma del agua atrajo 62.684 espectadores y aunque el número cayó un 38,6 por ciento durante la segunda, habrá que esperar a ver si “el efecto Oscar” repercute o no en la taquilla argentina.