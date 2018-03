Un profesor de Stanford recomienda 12 libros que todo líder debería leer

Un profesor de la Universidad de Stanford, especializado en liderazgo, manejo de equipos y cultura organizacional, publicó una lista de los 12 títulos que todo líder debería leer. De acuerdo al autor, que dio a conocer el listado originalmente en LinkedIn y luego en la web del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), esos títulos enseñan mucho acerca de las personas, equipos y organizaciones, y proporcionan “una guía útil acerca de qué hace falta para liderar bien frente a hacerlo mal”.

Muchos de los títulos de esta lista, dice el autor, están basados en investigaciones, otros cuentan historias detalladas, y sólo dos corresponden a textos de lectura rápida. A continuación, los 12 libros seleccionados por Sutton.

1. The Progress Principle (El principio del progreso), de Teresa Amabile y Steven Kramer. El autor de la lista califica a este libro como “una obra maestra de managment basado en evidencia”.

2. Influence (Influencia), de Robert Cialdini. Sutton dice que este texto representa un libro clásico sobre cómo persuadir a las personas para que hagan cosas, y cómo contrarrestar intentos de persuasión.

3. Made to Stick (Hecho para que quede), de Chip y Dan Heath. Para el autor del listado, una obra maestra sobre cómo diseñar ideas que las personas recordarán y que utilizarán como base para sus actos.

4. Thinking, Fast and Slow (Pensando, rápido y lento), de Daniel Kahneman. Según Sutton, un libro que se encarga de abordar cómo piensan realmente los humanos.

5. Quiet (Silencio), de Susan Cain. El texto, de acuerdo al académico, repasa las virtudes de los líderes introvertidos.

6. Orbiting the Giant Hairball (Orbitando la enorme bola de pelo), de Gordon MacKenzie. Sutton describe a éste como “uno de los dos mejores libros sobre creatividad jamás escritos”.

7. Creativity, Inc. (Creatividad, Inc.), de Ed Catmull. Al igual que el libro anterior, el autor de la lista califica a este título sobre creatividad como “uno de los mejores libros sobre diseño de negocios, liderazgo y organizaciones jamás escritos”.

8. Leading Teams (Liderando equipos), de J. Richard Hackman. “Si queres saber cómo funcionan realmente los equipos y qué se necesita para construirlos, sostenerlos y liderarlos”, dice Sutton, “este es el libro para vos”.

9. Give and Take (Dar y tomar), de Adam Grant. Para el académico, el autor “es el investigador de la cultura organizacional más candente de su generación”, y que “el libro bien podría ser el más importante de este joven siglo”. El título aborda la temática de cómo las personas manejan los tiempos entre sus carreras, familia y amigos.

10. Parkinson’s Law (La ley de Parkinson), de C. Northcote Parkinson. “Me conmovieron sus argumentos, evidencia y sarcasmo sobre los negativos y predecibles efectos de que el crecimiento de un grupo conlleva una expansión administrativa”, dice Sutton sobre este libro.

11. To Sell is Human (Vender es humano), de Dan Pink. Para el académico, el autor de este libro “ha hecho un gran trabajo al mostrar que para liderar y motivar a otros, para proteger y mejorar la reputación de las personas, equipos y organizaciones, y para tener una carrera satisfactoria, todas las personas que forman parte de una organización deben ser capaces de venderse a sí mismas, sus ideas, productos y soluciones”.

12. The Path Between the Seas (El camino entre los mares), de David McCullough. De acuerdo a Sutton, este título, sobre el ejemplo de la construcción del Canal de Panamá, narra una gran historia sobre cómo la creatividad también puede surgir a gran escala, como respuesta a aquellos que piensan que esta sólo puede surgir de pequeñas compañías o start ups.