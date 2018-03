Las Seychelles protegerán a la fauna marina a cambio de saldar su deuda de US$ 21 millones

Las Seychelles es un país conformado por un archipiélago de 115 islas ubicado al este del continente africano. Con un territorio 99% formado por agua, es el hogar de diferentes especies marinas por lo que propusieron construir dos áreas de conservación de 81 kilómetros cuadrados que ayuden a salvar tortugas marinas, delfines y otros animales a cambio de que se salde su deuda nacional de US$ 21 millones, según informó Business Insider.

Aceptado el trato – primero de su tipo- la ONG The Nature Conservancy se hará cargo de la deuda. La deuda soberana de Las Seychelles actualmente ronda los US$ 500 millones según Associated Press por lo que este trato reduciría la deuda en un 4%. El gobierno restringirá el acceso de turistas y pescadores en la zona. Otros de los contribuyentes fue el actor Leonardo DiCaprio, quien a través de fundación donó US$ 1 millón al trato ya que este proyecto ayudará a proteger especies de la sobre pesca, la contaminación y el cambio climático, causas de las que DiCaprio participa activamente.

Las Seychelles – consideradas paraíso fiscal- ganaron protagonismo en nuestro país hace 5 años cuando la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó una parada no informada lo que derivó en sospechas de lavado de dinero. La ex mandataria lo negó e insistió en que fue un "escándalo mediático armado".