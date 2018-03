Russell Crowe subasta objetos de su colección: autos, motos y la armadura de Gladiador

El 7 de abril de 2018, el actor Russell Crowe subastará un total de 227 lotes de objetos que formaron parte de su matrimonio con la actriz y cantante Danielle Spencer. Separados desde 2012 pero divorciados oficialmente desde el año pasado, la fecha de la subasta no es casual, sino el día en que se cumple el aniversario de su casamiento, ocurrido en 2003. Organizada por la sede australiana de Sotheby´s, la subasta llamada “El arte del divorcio” incluye desde relojes, películas, obras de arte, mobiliario hasta casi una veintena de guitarras, dos motos y un Mercedes Benz. Se destaca además la armadura que el actor usó en Gladiador, que cuesta 60 dólares australianos.

