Rechazaron su idea en TV y Amazon la compró por US$ 1000 millones

“Recuerdo haber llorado mucho después de ese episodio de Shark Tank, necesitábamos el dinero”, contó Jamie Siminoff un tiempo después de su experiencia televisiva en la que los jueces del show rechazaron invertir en su idea. En aquel momento necesitaba US$ 700.000 para mantener a flote Doorbot, su emprendimiento – hoy llamado Ring - que conecta al Smartphone del cliente con el timbre de su hogar convirtiéndolo en un portero visor portátil. Cinco años despuésde aquel episodio, Siminoff puede asegurar que la tortilla se dio vuelta, ya que Amazon anunció la compra de su compañía en un deal valuado en US$ 1000 millones, según informa Reuters.

Con la intención de comenzar a pisar fuerte en la industria de la seguridad hogareña, la compañía fundada por Jeff Bezos incorporará este gadget a su portafolio de productos. Uno de los más conocidos en esta área es Amazon Key, una cerradura inteligente con sistema de video que permite ingresar al hogar a los encargados de entregar los paquetes, tanto para evitar que los productos frescos se echen a perder como así también posibles robos.

En este caso, Ring ofrece la posibilidad de contestar el portero del hogar aun estando fuera. El timbre va conectado al teléfono celular del cliente y, mediante sensores, detecta cualquier movimiento cerca de la puerta e inmediatamente le avisa al usuario para que pueda observar quién está por llamar. En noviembre de 2013, fecha en la que Siminoff se presentó a Shark Tank, la empresa ya reportaba ventas por US$ 1 millón y, según su fundador, valía aproximadamente US$ 7 millones. Luego de su “fallida” participación – en su blog afirmó que gastó US$ 10.000 para preparar su pitch -, el CEO aseguró que los ingresos aumentaron a US$ 5 millones.

Sin embargo, su proyecto comenzó a llamar la atención de grandes inversores. Fue así como Goldman Sachs Investment Partners y Qualcomm Ventures inyectaron US$ 109 millones en la plataforma, que llegó a recolectar US$ 209 millones para fondearse. Otro de los que puso su capital en la startup fue el multimillonario británico y fundador de Virgin Group, Richard Branson. Fue así como en 2017, la empresa alcanzó una valuación de US$ 1000 millones, según expresó el emprendedor, con presencia en 15.000 locales de retail en 100 países. Cuando, en un especial del programa de TV, les preguntaron a los tiburones en qué proyecto estaban arrepentidos de no haber invertido, la compañía de Siminoff fue la primera en surgir.