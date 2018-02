Cuáles son las ciudades que ofrecen los mejores sueldos para expatriados

Aceptar el desafío de ir a trabajar a otro país puede representar no solo un crecimiento en la carrera profesional sino también a nivel salarial. Según una encuesta realizada por HSBC Bank International y publicada por Bloomberg, los países que mayor cantidad de ofertas laborales ofrecen a expatriados no son los mismos que están mejor posicionados en lo que tiene que ver con la remuneración de estos nómades laborales. Mumbai encabeza la lista de ciudades con mejor salario para expatriados ofreciendo más del doble que el promedio global.

La capital de India reporta un salario promedio anual para los expatriados de US$ 217.200, mientras que el top 3 lo completaron San Francisco, ciudad ubicada en el estado de California en Estados Unidos, con US$ 207.200 y Zúrich, capital suiza, con un sueldo promedio de US$ 206.900 al año. El relevamiento fue realizado teniendo en cuenta las respuestas de más de 27.500 expatriados localizados en 159 países.

Suiza y Estados Unidos lograron ocupar más de un espacio dentro de las diez ciudades con mejor remuneración. Ginebra se ubicó en la quinta posición reportando un salario promedio de US$ 184.900. En tanto, Nueva York se quedó con el sexto puesto con US$ 182.200, seguida de cerca por Los Ángeles que ofrece un promedio anual de US$ 161.100 para los expatriados.

El top ten lo completaron Shanghái que quedó en el cuarto puesto con US$ 202.200 al año, Yakarta en el octavo lugar con US$ 152.600, un lugar más atrás se ubicó Hong Kong con una remuneración promedio de US$ 148.400 y la lista la cerró París con una oferta de US$ 139.600. Londres quedó lejos de las primeras diez – 26° con un salario anual de US$ 107.900 -, sin embargo, se mantuvo por encima del promedio global de US$ 99.900.

No obstante, la suculenta oferta salarial y la cantidad de oportunidades laborales para expatriados no es directamente proporcional. Dentro del top 5 de ciudades que mayor cantidad de ofertas tienen para trabajadores de otros países, solo dos se replican en la lista de las diez con mejores remuneraciones. Según HSBC, San Francisco es el lugar con mayor cantidad de oportunidades, seguido por Londres y Nueva York. Dublín y Birmingham se ubicaron cuarta y quinta respectivamente.