Will Smith y su hijo crearon una marca de agua ecológica

La conciencia ambiental de Jaden Smith –hijo del actor Will Smith de 19 años- nació haciendo surf a la edad de 10 años, al ver la cantidad de botellas plásticas que flotaban en el océano. En el colegio aprendió sobre las islas flotantes de basura en el Pacífico y pidió a su familia hacer algo al respecto. Ese pedido se materializó en Just, una empresa de agua embotellada – mineral y saborizada- eco friendly fundada por la familia Smith que utiliza recursos renovables en su packaging incluyendo plástico derivado de la caña de azúcar.

“Esta es una compañía que nació del amor de un niño por el océano”, contó Will Smith a AP. La compañía nació en 2015 pero Jaden Smith dijo que quería esperar a que la marca ganara autonomía por su cuenta antes de revelar que había sido fundada por actores de Hollywood. Inspirado en Elon Musk, Jaden Smith asegura que busca revolucionar la industria del agua embotelladas que hoy mueve US$ 16 mil millones. "Amo a Elon Musk", Smith le dijo a Business Insider. "Es una de las personas que más me inspira en el mundo”.

El agua Just usa botellas con baja emisión de carbono, invierte en comunidades locales e incentiva a los consumidores a reutilizar sus botellas en vez de comprar una nueva. Además está certificada por Sistema B. Cada botella cuesta US$ 1,99 y los sabores incluyen manzana, mandarina y limón. “Quisimos crear una industria para la gente, generar empleo y contribuir a las próximas generaciones”, explicó Jaden.