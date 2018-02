El Waldorf Astoria de Nueva York pasó a manos del Gobierno chino

El gobierno chino tomó control del grupo Anbang un conglomerado ubicado en Beijing dueño de distintas compañías internacionales, entre ellas el Waldorf Astoria de Nueva York según consigna Quartz. De acuerdo con el comunicado de la Comisión Reguladora de Seguros de China (CIRC), el Gobierno chino debió actuar para proteger la compañía luego de que se detectara que Anbang presenta riesgo de insolvencia. Un grupo del gobierno tomará control de la compañía durante un año aunque no queda claro que pasará con la compañía pasado ese periodo de tiempo.

La junta directiva de la empresa será reemplazada por este grupo de trabajo del gobierno chino y la compañía operará normalmente según el comunicado. Agregaron que el CEO de la compañía Wu Xiaohui, está siendo investigado por delitos económicos. La transacción implica que el Waldorf Astoria, que Anbang adquirió del Hilton en octubre de 2014 por US$ 1.95 mil millones, está ahora en control directo del gobierno chino. Este movimiento implica que el gobierno chino también manejará otras propiedades de Anbang como JW Marriot Essex House en Manhattan y el Hotel Four Seasons en Washington DC, entre otros.

Anbang empezó a ser investigado por reguladores hace 7 años, cuando se empezó a sospechar de los verdaderos dueños detrás de la compañía , que estaba comprando compañías internacionales de forma agresiva. Una investigación de New York Times reveló que la estructura de la empresa consistía en accionistas todos conectados Wu, un ex vendedor de autos que se casó con una mujer de la familia Deng Xiaoping. Pero Wu no estaba en la lista de accionistas. La compañía asegura tener US$300 mil millones de assets.

Durante el 2016 y el 2017 Anbang sufrió varios obstáculos en Estados Unidos cuando quiso realizar algunas operaciones. La más mediática fue cuando quiso adquirir un préstamo por US$14 mil millones para comprar Starwood Hotel y Resorts, operación que cayó en 2016 cuando la cadena hoteleras demandó transparencia acerca de quienes eran los verdaderos dueños de Anbang. En junio de 2017, Wu Xiaohui fue detenido por las autoridades chinas, lo que repercutió en la situación financiera de la empresa.