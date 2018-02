Viajes al Sahara y conciertos secretos: cómo serán las nuevas experiencias de Airbnb

Durante su presentación del último jueves, Brian Chesky, CEO de Airbnb, afirmó que quiere que su compañía sea más que una empresa de alquiler de alojamientos. El crecimiento de Experiencies, la unidad de negocios que une a viajeros con anfitriones que se ofrecen como guías para llevar a cabo actividades premium, parece darle la razón. Según reveló la startup durante una charla llevada a cabo en The Assembly en San Francisco, en la que Apertura.com participó, la categoría creció un 2500 por ciento a nivel interanual. Además, ejecutivos de Airbnb confirmaron que en 2018 planean expandirla a 1000 ciudades e incluso agregar aventuras como viajes al Polo Norte y conciertos íntimos con músicos locales de renombre.

En noviembre de 2016, Airbnb lanzó Trips en 12 ciudades, sección de la cual forman parte las Experiencias, y unos meses después la herramienta ya estaba funcionando en la Argentina. Al poco tiempo, el número de destinos se amplió a 60 y, de acuerdo a lo expresado por Joe Zedah, vicepresidente del área, este año estas actividades podrían llegar a locaciones como la Isla de Pascua, Tasmania e Islandia. Según consignó Reuters hace unas semanas, la compañía calcula que recién para 2019 la unidad podría ser rentable. El negocio de alquiler temporal de alojamientos continúa siendo el core de Airbnb con más de 4,5 millones de propiedades disponibles en su plataforma en 81.000 ciudades alrededor del mundo.

“Estamos construyendo un mundo en el que todos puedan compartir su pasión”, expresó Zedah. Así presentó oficialmente las nuevas categorías de experiencias que se suman a la plataforma: Airbnb Concerts, Social Dining y Adventures. El primero constará de shows íntimos de entre 50 a 100 personas en lugares exóticos. Aunque desde la empresa no confirmaron cuándo podría comenzar a llevarse a cabo en el país, fuentes de Airbnb le aseguraron a Apertura.com que la idea es que los primeros conciertos estén protagonizados por figuras importantes de la escena local. En tanto, Zadeh pronosticó que, en el corto plazo, esperan realizar alrededor de 20.000 shows al mes. Los precios de los mismos oscilan desde los $ 300 a los $ 1200 y, si prospera, el ejecutivo proyectó expandir la temática a teatro, ópera, poesía y comedia.

En cuanto a la categoría Social Dining –comidas con varios guests organizadas por anfitriones–, desde la compañía aseguran que tendrá un gran potencial, ya que actualmente el 30 por ciento de las experiencias que realizan los usuarios tienen que ver con el área gastronómica. Mientras que las Aventuras constarán de actividades extensas e intensas que abarcarán desde un campamento beduino en el Sahara hasta, en el futuro, viajes al Polo Norte. Además del crecimiento de la unidad Experiencies –la cantidad de bookings durante su primer año fue 25 veces mayor que la de Homes–, los directivos de la empresa destacan que los hosts que lideraron las actividades más populares lograron ingresos de entre US$ 60.000 a US$ 200.000 al año.

La expansión del área Trips viene de la mano de la presentación que llevó a cabo Chesky, uno de los fundadores de la compañía, en la que lanzó oficialmente cinco nuevas herramientas para la plataforma. Con el mantra de “un Airbnb para todos”, el CEO introdujo nuevas categorías de alojamiento, cristalizó los programas de beneficios superguests y superhosts, y puso en funcionamiento dos unidades premium como Airbnb Plus y Beyond by Airbnb.