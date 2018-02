Un empresario compró la propiedad más cara de Manhattan

Muchas veces los CEO’s de grandes compañías deciden invertir en propiedades y Michael Dell, fundador de Dell Technologies no es la excepción: el empresario compró el año pasado una casa en las residencias privadas Four Seasons en Boston por US$40 millones y un condominio en la Torre Millenium en Boston por US$ 10.9 millones en 2016.

Pero antes, en 2014 batió el récord de Manhattan con la compra de un departamento en el rascacielos One57 por US$ 100.47 millones. Hasta ahora no hay registro de una compra mayor a ese precio en Nueva York. Si bien se supo de la compra en 2014, no se sabía quien lo había comprado hasta que ahora Wall Street Journal descubrió que el magnate es el dueño.

El departamento de más de 1000 metros cuadrados y 6 habitaciones está ubicado en la torre más alta de Manhattan, el edificio más caro de Nueva York. Según Business Insider, algunos de los otros multimillonarios que tienen una vivienda en la torre son el canadiense Lawrence S. Stroll y el empresario de Hong Kong, Silas K. F. Chou.