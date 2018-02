¿Quién es el CEO mejor pago de Wall Street?

Por segundo año consecutivo, el CEO del JP Morgan Chase, Jamie Dimon, encabezó la lista de los ejecutivos mejor pagos de Wall Street. El mandamás de uno de los principales bancos de los Estados Unidos embolsó un total de US$ 29,5 millones durante 2017, cifra que significó un aumento del 5,4% respecto al dinero que obtuvo el año anterior, informó Bloomberg.

Durante el último año, consigna la agencia, el salario de Dimon ascendió a US$ 1,5 millones. Pero recibió también US$ 5 millones –17% del total ingresado– en retribuciones variables y US$ 23 millones –78% de su retribución final– en premios.

Jamie Dimon, CEO de JP Morgan Chase. Fuente: Bloomberg.

Si bien durante 2017 Dimon volvió a ser el CEO mejor pago de Wall Street, también fue el ejecutivo que registró un menor aumento en sus ingresos. En ese sentido, quien mayor variación alcanzó fue su par de Citigroup, Michael Corbat, quien vio sus ingresos aumentar un 48% y trepar hasta US$ 23 millones.

Detrás de Dimon, los ejecutivos de Wall Street que más ingresos reportaron en 2017 fueron el CEO de Morgan Stanley, James Gorman, y su par de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, que obtuvieron US$ 27 millones y US$ 24 millones respectivamente. Cierran el listado, con ingresos que ascendieron a US$ 23 millones, el mencionado CEO de Citigroup, Michael Corbat, y su par del Bank of America, Brian Moynihan.

Salvo en el caso de Blankfein, quien percibe un sueldo anual de US$ 2 millones, el resto de los CEOs que integran la lista cobran un salario de US$ 1,5 millones cada año. La diferencia entre el dinero final embolsado, por lo tanto, depende de las retribuciones variables, pero sobre todo de lo que perciben en premios.