All-Star Game 2018: cuánto pueden embolsar los jugadores que ganen el partido

No define ningún título relevante ni otorga una nueva estrella en el firmamento de sus equipos, sin embargo, los jugadores tienen una motivación extra para intentar lograr la victoria en el All-Star Game 2018. Según fuentes cercanas a la NBA consultadas por ESPN, el premio de este año para el equipo ganador habría aumentado en un 100 por ciento con respecto al otorgado en la edición anterior del cotejo. La recompensa para ambos equipos sobrepasaría el millón y medio de dólares.

El 16 de febrero comenzará la All-Star Weeekend que culminará con el esperado partido en el Staples Center, estadio ubicado en Los Angeles, California, en el que Los Angeles Lakers hacen de local. El clásico enfrentamiento entre Este y Oeste no se llevará a cabo en esta edición, ya que desde la NBA decidieron cambiar el formato. Los dos jugadores más votados de cada conferencia, LeBron James y Stephen Curry, fueron designados como capitanes y tuvieron la responsabilidad de elegir a los jugadores que conformarían cada equipo.

En la edición 2017, el premio para los integrantes del plantel ganador fue de US$ 50.000 para cada uno, mientras que los perdedores embolsaron US$ 25.000. No obstante, los fanáticos no habían quedado conformes con los rendimientos de los jugadores. La falta de motivación fue uno de los factores más mencionados. Por eso, este año decidieron elevar a US$ 100.000 la recompensa para los ganadores.

“En los últimos años, los juegos no fueron buenos y somos conscientes de eso. Pienso que de esta manera, los jugadores se lo van a tomar más en serio”, le afirmó Al Horford, jugador de Boston Celtics e integrante del equipo de James, a ESPN. En tanto, Curry reconoció que el aumento de la cifra es “significativo”. Y agregó: “Algunos jugadores quieren que su tiempo valga la pena”.

A su vez, de acuerdo a información publicada por USA Today, la NBA contribuirá con US$ 500.000 para una causa a beneficio a designar por cada uno de los capitanes de los equipos. Los ganadores obtendrán una donación de US$ 350.000 y los perdedores se llevarán US$ 150.000. Jugadores como Kevin Durant, Russell Westbrook y James Harden, además de James y Curry, son una garantía de buen juego, pero la NBA espera que el bolsillo los motive a dar más de si mismos.