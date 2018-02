Netflix rompe el mercado y contrata al creador de Glee por US$ 300 millones

El mercado de pases de la industria del entretenimiento tuvo una impactante noticia esta semana. Netflix se quedó con una de las grandes figuras de la televisión actual, ya que, según reportó The New York Times, habría cerrado un acuerdo de US$ 300 millones con el productor Ryan Murphy. El creador de series como Glee y American Horror Story se desempeñará durante los próximos cinco años en la plataforma de streaming.

Si bien casi todos sus grandes éxitos en la pantalla chica estuvieron ligados a Fox, el contrato del guionista con la compañía recientemente adquirida por Disney llegará a su fin en junio de este año. “Las series de Ryan Murphy han influido al espíritu de la cultura global, han reinventado géneros y han cambiado el curso de la historia de la televisión”, afirmó Ted Sarandos, jefe de contenidos de Netflix, de acuerdo a lo publicado por El País.

Murphy, que actualmente tiene al aire la segunda temporada de American Crime Story, contará con financiamiento para todos los gastos de su productora Ryan Murphy Productions, aunque esto estará atado al rendimiento de sus productos en la plataforma. El pase del creador de Nip/ Tuck se convirtió en el más caro de la televisión, dejando en segundo lugar a los US$ 100 millones que Netflix desembolsó por Shonda Rhimes, la cabeza detrás de Grey’s Anatomy, en agosto del año pasado. El pase de Murphy recién se haría efectivo en julio de 2018.