Disney World aumentó un 1730% el precio de sus tickets en 40 años: cuánto cuesta ir hoy

Recorrer los fantásticos parques ideado por Walt Disney y conocer Mickey Mouse es el sueño de millones de niños alrededor del mundo, sin embargo, esto puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza para el bolsillo de muchos padres. La empresa anunció que aumentará los precios de los tickets tanto para Disney World en Orlando, Florida, como así también para Disneyland en Anaheim, California. En los últimos 40 años, el valor de la entrada para conocer Magic Kingdom aumentó 1730 por ciento, según datos publicados por el sitio Travel and Leisure.

A partir de esta semana, aquellos que quieran visitar el parque situado en la costa este de Estados Unidos deberán desembolsar US$ 119 durante la temporada regular – antes el ticket tenía un valor de US$ 115 -. En tanto, las entradas peak – temporada alta – costarán US$ 129 y las value – temporada baja – US$ 109, lo que representa un aumento de solo US$ 2. En octubre de 2015, Disney introdujo estos precios flexibles para incentivar a los turistas a visitar los parques durante las épocas menos bulliciosas.

Del otro lado, Disneyland protagonizará los aumentos más pronunciados. El valor del single-day ticket para la temporada regular alcanzó los US$ 117 tras un incremento de US$ 7. Por su parte, los peak valdrán US$ 135 – su precio subió US$ 11 – y para obtener un ticket value habrá que realizar una erogación de US$ 97, de acuerdo a lo informado por Associated Press.

Desde su fundación en 1971, Disney World realizó una actualización de sus precios todos los años. Un relevamiento realizado por GoBankingRate reveló que durante su primer año, el costo de ingresar por un día al parque era de US$ 3,50, aunque si se ajusta con la inflación de 207, el valor rozaría los US$ 21. Para 1978, el desembolso que había que hacer era de US$ 6,50, mientras que veinte años después, el costo había crecido a US$ 42. Fue en 2015 que la compañía rompió la barrera de los US$ 100 cuando el precio alcanzó los US$ 105.