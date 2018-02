El videojuego que te permite manejar un shopping y tiene como villano a Jeff Bezos

Manejar un emprendimiento no es tarea fácil, pero administrar uno compuesto por varios negocios puede convertirse en un gran dolor de cabeza. “Son tiempos difíciles para los dueños de los centros comerciales en Estados Unidos”, explica American Mall, el videojuego creado por Bloomberg en el que los jugadores deben ponerse en la piel de un magnate del retail para lograr mantener a flote un shopping.

Como nuevo CEO del mall, se tendrán que tomar decisiones nada fáciles como reemplazar a los policías por robots o negociar con los dueños de los diferentes locales una reducción en los alquileres. Para tener éxito, es necesario no solo custodiar los números de la cuenta bancaria sino también logra que los estándares de felicidad no queden en rojo. De lo contrario, un risueño y malévolo Jeff Bezos anunciará el game over.

El encargado de guiarte durante el videojuego es nada más y nada menos que tu bróker que brindará consejos, aunque no siempre encontrará tiempo en su apretada agenda para atender el teléfono. Además de proponerte soluciones para los problemas que atraviese el shopping, él también será el encargado de acercarte nuevos potenciales negocios cuando algún local decida cerrar sus puertas - algo que sucede muy seguido -.

Sin embargo, si las cuentas comienzan a tambalear, existe una bala de plata que puede ser utilizada como emergencia para respirar una bocanada de aire fresco financiero. Según el personaje que elijas – Maximilian, el tecnológico inversor ángel; Linda, la magnate que construyó su fortuna gracias a una franquicia de jugos; Colton, el heredero malcriado; y Barbara, autora de un hit musical -, este salvavidas de emergencia puede ir desde fingir un secuestro hasta pasar a efectivo todas tus reservas en criptomonedas.

Esta simulación fue creada por el medio financiero para mostrar de una manera alternativa la situación que actualmente atraviesan este tipo de negocios en Estados Unidos. Durante los primeros tres trimestres del 2017, los anuncios de cierres superaron por amplio margen a los de las aperturas - 6800 contra 3000 -, según Bloomberg. Un "apocalipsis del retail" que, aseguran, recién estaría comenzando.