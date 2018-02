Una mujer ganó US$ 560 millones en la lotería y no los puede cobrar

Una mujer oriunda de New Hampshire, Estados Unidos, fue protagonista del golpe de suerte más ansaido de todos: ganó la lotería Powerball con un premio de US$ 560 millones. Pero todavía no pudo cobrarlo, ya que para hacerlo, la mujer debe revelar su identidad y ella se niega. El caso, llegó a la corte, donde la ganadora pide al juez que le permita cobrar el dinero sin hacer públicos sus datos.

Hasta el momento, los responsables de la lotería de New Hampshire se negaron a acceder a la petición ya que el reglamento establece que, para evitar posibles fraudes, debe difundirse el nombre del ganador, su lugar de residencia y la cifra del premio. La única posibilidad legal que tenía la mujer era comprar el boleto de lotería como integrante de un fondo anónimo, pero lo desconocía y no lo hizo. Ahora alega que cometió un “error enorme” cuando firmó con su nombre real en la parte trasera del billete porque, si ahora alterara sus datos, el premio quedaría anulado, explica El País.

Mientras tanto, su abogado defensor ya presentó sus argumentos. “Es una residente desde hace tiempo de New Hampshire y es una persona activa en la comunidad. Desea mantener ese trabajo y la libertad de ir al supermercado o acudir a eventos públicos sin ser conocida”, explicó en los documentos judiciales citados por medios locales. Además, agregó el abogado, la mujer no quiere que se haga pública su identidad por un tema de seguridad. En 2015 Graigory Burch Jr. ganó US$ 434.272 en la lotería estatal de Georgia pero a los dos meses fue asesinado en su casa por siete personas enmascaradas y Abraham Shakespeare, ganó en 2006 US$ 30 millones, fue contactado por una mujer que lo engañó, lo convenció que la dejara ser su asesora financiera, le robó su dinero y lo mató.