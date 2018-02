Compraron una calle por US$ 90.000, se la quitaron y ahora juntan fondos para recuperarla

Para los vecinos de San Francisco, Michael Cheng y Tina Lam son mala palabra. La pareja asiática adquirió una de las calles más lujosas de la ciudad durante una subasta en 2015, sin embargo ante las quejas de los distinguidos residentes del área, la Junta de Supervisores de la ciudad votó devolvérsela a los vecinos. Actualmente, Cheng y Lam comenzaron una campaña para juntar fondos y recuperar su patrimonio, además, acusan al distrito de “cuidar a los ricos”.

En agosto de este año, la noticia invadió los portales de los medios internacionales. Una pareja había comprado una calle privada en uno de los barrios más vistosos de San Francisco, esto incluía el asfalto, las veredas y el paseo de césped. Presidio Terrace no es una calle cualquiera, ya que no está abierta a los transeúntes y cuenta con seguridad privada en su entrada. No obstante, los vecinos de la zona habían omitido pagar un impuesto de US$ 14 durante más de una década, lo que precipitó la subasta.

Cheng, vinculado a la industrial del real estate, ofertó US$ 90.100 por la parcela y recién seis meses más tarde le informaron que se había transformado en el nuevo dueño de Presidio Terrace. La pareja vivía en San José, California, y tenía planes de monetizar su inversión, mientras tanto, los vecinos de la zona no estaban al tanto de que su vereda ahora le pertenecía a alguien más. Según Business Insider, en mayo de 2016, una compañía, relacionada a Cheng y Lam, se acercó a los propietarios de las viviendas para ofrecerles recomprar la calle. En ese momento se desató el caos.

Los vecinos comenzaron una campaña para recuperar Presidio Terrace, la cual incluyó demandas a la pareja y a la ciudad y una solicitud de audiencia pública a la Junta de Supervisores de San Francisco para dar vuelta la situación. Finalmente en noviembre, la votación favoreció por 7-4 a los residentes, Cheng y Lam incluso fueron llamados “piratas” por el alcalde de la ciudad, Mark Farrell.

Desde 1905 que la comunidad de propietarios (homeowner’s association) es la encargada de gestionar la calle en la cual, según el sitio Zillow, las propiedades están valuadas en casi US$ 5 millones. Cheng aseguró no estar sorprendido por la decisión tomada por la ciudad. “La interpretación más obvia es que, probablemente, son los residentes más ricos de San Francisco y tienen supervisores a los que les gusta tener donantes adinerados”, expresó a Business Insider. Y agregó: “Los ricos demostraron que efectivamente controlan las leyes, tienen a los políticos metidos en el bolsillo y pueden hacer lo que quieran”.

Ahora la situación dio un giro de 180 grados. La pareja presentó una demanda contra la ciudad en la Corte de San Francisco para recuperar Presidio Terrace. Al mismo tiempo, comenzaron una campaña para juntar US$ 50.000, a través del sitio GoFundMe, y así poder costear sus gastos legales – por el momento llevan recolectados US$ 3500. “No lo hacemos solamente por la calle, estamos defendiendo la ley”, concluyó Cheng.